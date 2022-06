L’evolució de la borsa es concreta en alts i baixos i tendències. Suports i resistències. Amb aquests comportaments i límits es dibuixa la marxa de la renda variable i s’expressa el termòmetre econòmic. I cada companyia marca la seva evolució i s’integra o no en índexs generals. Aquests índexs mostren de manera més fiable les tendències del mercat. El final del semestre borsari acaba amb una pèrdua del 7% en l’Ibex, l’indicador que agrupa els 35 valors més negociats de la borsa espanyola. En mercats acostumats a una tendència de creixement no és una bona notícia. I es manté el marc d’incertesa generalitzada que és la causa d’aquesta evolució. No es descarta un «winterestiu», una mena de parèntesi amb poques esperances de benefici. L’Ibex es va deixar un 1,09% per acomiadar la sessió en els 8.098,70 punts després de perdre el 8,5% al juny, el 4,1% en el trimestre i el 7% en el semestre. La inflació continua sense tocar sostre, malgrat que a finals d’any s’esperava que fos conjuntural. Però, en qüestió d’espirals, campi qui pugui i ningú vol sacrificar-se. En preus, els cercles viciosos són sobretot el segon i pocs volen cedir l’últim cèntim al competidor. La taxa d’estalvi acumulada durant la pandèmia s’està diluint en els costos d’inflació més que en inversió productiva. La pujada de tipus és, per a la majoria, l’única solució, però precedents del passat fan témer hiverns llargs, fins i tot durant l’estiu.