La campanya de la renda i patrimoni 2021 finalitza aquest dijous, 30 de juny. Els contribuents disposen de tot just unes hores per confeccionar les declaracions de la renda corresponents a l’exercici passat abans que finalitzi la campanya, que va començar el 6 d’abril passat. En els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, la campanya va acabar dilluns passat, 27 de juny.

Fins ara s’han presentat més de 20,5 milions de declaracions, de les quals més de 13 milions són amb resultat a tornar, segons dades de l’Agència Tributàries. En el conjunt de la campanya està prevista la presentació de 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l’any passat, i d’aquest total s’espera que 14.350.000 donin dret a devolució (dos terços del total i un 1,1% més que l’any anterior) per un import estimat d’11.122 milions d’euros (5,8% més).

L’Agència Tributària també preveu un total de 5.971.000 declaracions a ingressar (un 1,5% menys) per import de 13.400 milions d’euros. Aquest any, com a principals novetats, es troba l’alça dels trams de l’IRPF per a les rendes més altes, la vigilància més gran de les inversions en criptomonedes o les ajudes per a les persones afectades pel volcà de La Palma.

En concret, augmenta dos punts del tipus estatal que grava les rendes del treball de més de 300.000 euros, fins al 47%, i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, fins al 26%, que afectarà un nombre reduït de 36.194 contribuents (0,17%), amb un impacte de 491,4 milions d’euros (144 milions en 2021 i 346 milions el 2022), d’acord amb les estimacions del Ministeri d’Hisenda.

A més, el 2021 es van reduir les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima, mentre que es va elevar el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d’empresa per potenciar les aportacions empresarials i corregir la «regressivitat» d’aquests beneficis, segons el Govern. La mesura aportarà una recaptació de 580 milions el 2022.

Quant a l’Impost sobre el patrimoni, l’any passat els Pressupostos van introduir una alça de l’1% per a patrimonis de més de 10 milions d’euros, fins a un tipus del 3,5%.