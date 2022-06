Comissions Obreres (CCOO) ha convocat una manifestació per divendres a dos quarts de dotze del migdia a Lloret de Mar amb la finalitat de continuar denunciant la situació de bloqueig en les negociacions dels convenis col·lectius dels sectors de servei. Aquesta situació afecta a diferents sectors, però especialment al de l’hostaleria i també al del Gran Casino Costa Brava, per l’impacte que té directament a totes aquelles persones de comarques gironines que hi treballen.

Segons CCOO el bloqueig d’aquestes negociacions dels convenis col·lectius fa que més de 900.000 treballadors de diferents sectors arreu de Catalunya estiguin sense els drets, salaris i condicions laborals actualitzades. Per això, el sindicat ja ha fet diferents actuacions, com vagues i manifestacions. La pròxima serà divendres a Lloret de Mar entre la Plaça Pere Torrent i la Plaça de la Vila.