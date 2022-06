L'empresa gironina Iflex estrena un nou servei per a reimprimir envasos de Tetrabrik amb bobines que han quedat obsoletes per errors de text o d'impressió, entre d'altres. La factoria, que té més de 20 anys d'experiència en la reimpressió de plàstics, papers i alumini, ha ideat un sistema que només necessita una adaptació en la maquinària ja existent i, d'aquesta manera, evitar generar residus. De fet, es calcula que amb aquest sistema de reimpressió es podran fer servir 143.000 kg de material a l'any, que equival a 5,5 milions d'envasos. Aquest projecte és un dels set escollits en el Packaging Cluster, una convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar l'economia circular.

Iflex ha desenvolupat un servei pioner a tot l'Estat en la reducció d'envasos a partir d'un mètode de reimpressió de Tetrabrik amb bobines que han quedat obsoletes. Aquest mètode aprofita aquells envasos que han tingut errors en textos o en la impressió o el producte ha patit canvis nutricionals, en els ingredients, el pes o l'adreça, entre d'altres. Habitualment quan es produïen aquests canvis, es llançaven els envasos per garantir que la impressió fos la correcta i el consumidor tingués la informació concreta. Ara, l'empresa gironina ha creat un sistema basat algunes modificacions en la maquinària per oferir aquest servei que fomenta l'economia circular. Una vegada s'adapta el sistema, es permet sobreescriure els envasos descartats amb la informació correcta i així garantir que el producte surt al mercat en les condicions necessàries. Això suposa un estalvi econòmic per a les empreses, que no hauran de llançar envasos pels errors d'impremta i, a la vegada, suposarà un estalvi en la generació de residus. De fet, els Tetrabriks són un dels envasos més complicats de reciclar perquè es convida el cartró, l'alumini i el plàstic polietilè. Molts dels envasos no es reciclen i acaben en un abocador industrial. Iflex calcula que amb el nou sistema es podran reimprimir 143.000 kg de material, fet que suposa l'estalvi de 5,5 milions d'envasos que acabarien a les escombraries sense haver sortit al mercat. Aquest és un dels set projectes engegats des del Packaging Cluster en la última convocatòria de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). Aquesta línia finança projectes que promoguin l'economia circular. Es preveu que aquest servei sigui viable econòmicament a través de diverses estratègies de prospecció comercial, ja que no hi ha cap alternativa similar en tot l'estat espanyol.