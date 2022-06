Espanya rebrà 7.700 milions d’euros més en subvencions de les inicialment assignades a través del programa Next Generation EU, segons ha confirmat aquest divendres la Comissió Europea. El motiu es deu al menor creixement registrat després de l’alentiment de l’economia com a conseqüència de la pandèmia de covid-19, que ha portat Brussel·les a actualitzar els seus càlculs. Això significa que Espanya rebrà en total 77.234 milions d’euros en transferències a fons perduts davant els 69.500 milions previstos inicialment.

Per accedir als fons addicionals, no obstant, el Govern de Pedro Sánchez haurà d’enviar a l’Executiu comunitari una addenda al pla de recuperació en què expliqui a quins nous informes i reformes destinarà els diners addicionals assignats per la UE en el marc del programa Next Generation EU. Segons l’actualització de les dades Espanya serà el beneficiari més gran de la partida de transferències, que sumarà 338.000 milions. Per darrere se situen Itàlia amb 69.041 milions, França amb 37.458 milions, Alemanya amb 28.025 milions i Polònia amb 22.526 milions.

La quantitat afegida finalment assignada a Espanya, de 7.700 milions, ha sigut superior de la que es preveia fa algunes setmanes en fonts oficials, dins d’una forquilla d’entre 4.000 i 6.000 milions.