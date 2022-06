La inflació i els problemes de subministrament ja estan impactant en els hàbits de compra. Ho constata un informe realitzat per la consultora PWC, que avisa que l’increment dels preus i la impossibilitat de comprar alguns productes estan afectant la forma de comprar dels consumidors. La situació tindrà com a principal conseqüència una certa concentració de la despesa de les famílies en alimentació en els propers sis mesos i començarà a disminuir la destinada a altres categories, com ara productes de luxe, restaurants, viatges i begudes alcohòliques. L’estudi detecta que els consumidors aposten per marques locals per evitar problemes de subministrament i l’alça de preus.

Un total de 3,5 milions de persones a Espanya no arriben a final de mes malgrat tenir feina. La pobresa laboral va augmentar en gairebé 600.000 persones entre el 2020 i el 2021 i afecta el 17,9% dels ocupats, segons l’enquesta de condicions de vida publicada ahir per l’INE. Si des del final de la Gran Recessió la carestia entre treballadors era una realitat a la baixa al mercat laboral espanyol, la pandèmia ha trencat aquesta tendència i ha tornat a disparar les dificultats entre una part no menor dels treballadors. I les dades de l’INE del 2021 encara no tenen en compte l’efecte de l’escalada de l’IPC que s’està registrant aquest 2022 i que està sobre els dos dígits (10,2%).