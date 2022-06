Olot Meats ha invertit al voltant de dos milions d’euros per instal·lar unes plaques fotovoltaiques a la seva planta a Olot i així contribuir en la lluita contra el canvi climàtic. Les plaques ja s’han començat a col·locar per part de la companyia especialitzada, Egel Solar, i la gerent de l’empresa olotina, Pilar Puig, explica que la «previsió» és que en dos mesos ja puguin funcionar durant les 24 hores del dia.

Això farà que l’energia que es produeixi sigui neta i no contaminant i, d’aquesta manera, respectuosa amb el medi ambient i generadora de màxima eficiència i estalvi. I és que el cost de l’energia ha pujat en els últims mesos, però amb la instal·lació d’aquestes plaques fotovoltaiques l’empresa tindrà un «estalvi energètic», afirmava Puig, perquè «podrem fabricar un 30% d’energia pròpia».

Aquest, però, no és l’únic moviment que ha fet Olot Meats per contribuir en la lluita contra el canvi climàtic. També ha firmat un acord de col·laboració amb el Consorci Forestal de Catalunya i la Fundació Agrària de Boscos. La finalitat d’aquest acord no és altre que «millorar l’emergència climàtica i ambiental». A més, treballar amb associacions especialitzades «ens permet que els esforços tinguin una base científica», explicava Puig. Aquest acord farà que, cada any, Olot Meats, intervingui un bosc de la Garrotxa i, així, ajudar en la lluita contra la crisi ambiental. Així, la finalitat d’aquesta intervenció serà incrementar la fixació de CO2, prevenir incendis, preservar la biodiversitat, aprofitar l’aigua i lluitar contra l’emergència climàtica.

Aquest fet és pioner dins el sector dels escorxadors carnis a l’Estat espanyol. «Estem molt orgullosos d’aquest acord», remarcava la gerent de l’empresa, ja que no és un gest que han fet «de cara a la galeria», sinó que, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i l’acord per la intervenció de boscos «és una aposta convençuda i decidida per contribuir en la lluita contra el canvi climàtic», sentenciava Puig.

Olot Meats porta a terme totes aquestes accions coincidint amb el desè aniversari de la seva arribada a la capital garrotxina. A part d’aquestes dues accions mediambientals, l’empresa també ha destinat 300.000 euros a la creació d’un nou aparcament, que ja està en funcionament, per 125 vehicles al polígon Pla de Baix d’Olot.