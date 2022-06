El preu de l'habitatge a les comarques gironines ha augmentat un 6,6% en l'últim any. Segons dades de la societat de taxació Tinsa el valor mitjà dels immobles en aquest segon trimestre de l'any s'ha situat en 1.667 euros per metre quadrat, el que suposa també un increment del 2,1% respecte al primer trimestre de 2021.

Girona és la província catalana que més ha vist créixer el preu de l'habitatge en l'últim any. De fet, la mitja de Catalunya se situa en el 5,3% i només les comarques gironines estan per damunt d'aquesta mitjana. Tarragona (+5,1%), Barcelona (+4,2%) i Lleida (+3,1%) han tingut una pujada menys significativa en els últims dotze mesos.

En canvi, Girona està per sota de la mitjana espanyola, que ha experimentat un creixement del 8,2% en el preu de l'immoble en l'últim any. En l'últim trimestre l'augment ha estat del 2,4%, el que significa que el valor mitjà és de 1.685 euros per metre quadrat en el global de l'Estat.

Per altra banda, el valor de la hipoteca mitjana a les comarques gironines és de 141.720 euros, 30.000 més cara que a Tarragona i 35.000 més que a Lleida, i 36.000 més barata que Barcelona. La hipoteca mitjana gironina també està per sobre la mitjana estatal (140.203 euros).