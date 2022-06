Wayne Griffiths, president de Seat S.A., continua treballant en la transformació de la companyia per adaptar-la a un futur elèctric, sostenible, connectat i, sobretot, rendible. Per això avui ha confirmat les noves figures del comitè executiu de Seat amb la incorporació com a vicepresidents de Laura Carnicero i Markus Haupt. Carnicero, actual directora de personal, ocuparà el lloc de Persones i Organització que havia deixat vacant Xavier Ros amb la seva marxa al mateix lloc a Audi, mentre que Haupt serà el vicepresident de Producció i Logística , tornant onze anys després a la companyia i després d’ocupar el lloc de president de Volkswagen Navarra.

Amb aquestes dues novetats, el comitè executiu de Seat S.A reforça la seva transició industrial i empresarial amb l’objectiu de convertir la companyia en líder d’electrificació i mobilitat sostenible a Espanya amb les seves marques Cupra i Seat, especialment la primera, que ha d’encapçalar tot el projecte de futur. Experiència en la companyia L’empresa espanyola d’automoció ha apostat per Laura Carnicero per aprofitar el seu coneixement de la companyia a través del seu pas per diferents departaments i «impulsar el canvi cultural de Seat S.A. per afrontar la transformació de la companyia cap a l’electrificació i el creixement de Cupra en els pròxims anys». En el cas de Haupt, arriba per substituir Herbert Steiner, que abandona l’empresa i el grup automobilístic Volkswagen per «emprendre nous reptes professionals». El nou responsable de Logística i Producció «promourà les sinergies de producció entre les fàbriques del Grup Volkswagen a la península Ibèrica (Martorell, Pamplona i Palmela, a Portugal)», segons destaquen en un comunicat. El president de Seat S.A. ha reconegut que « Laura Carnicero és una líder forta amb experiència provada en la nostra empresa. El seu nomenament és un reconeixement al seu treball i èxits i al talent intern que tenim a Seat S.A. Les persones són el motor més important de la nostra organització. Estic convençut que Laura està personalment compromesa amb Seat i amb la transformació de la nostra empresa». En el cas de Haupt, Wayne Griffiths assenyala que «Markus és un expert en producció i en processos i que coneix molt bé Seat. M’alegro que hagi acceptat el repte d’electrificar l’empresa i té un clar compromís per convertir Espanya en un futur ‘hub’ del vehicle elèctric a Europa. Markus és un professional experimentat dins del Grup Volkswagen i està motivat per impulsar aquest canvi cap a l’electrificació a Martorell».