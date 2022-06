Després de dos anys tancat per la pandèmia l’Hotel Copacabana de Lloret de Mar vol tornar a obrir les portes. Ho faria, però, amb un estat de les instal·lacions «ruïnosa» i amb uns treballadors que es troben en una greu situació que els ha portat a presentar diferents denúncies i a demandar el que entenen com «un acomiadament improcedent», segons Maxi Rica, secretari general de la UGT a les comarques gironines.

En el seu millor moment, l’empresa va arribar a tenir una trentena de treballadors, però ara només en són vuit. «S’han hagut de buscar les garrofes perquè la sensació és que ja no obriria més després de la pandèmia», seguia explicant Rica. El secretari general de la UGT a les comarques gironines també afirmava que «el tema és complicat», ja que des que la nova direcció va agafar les regnes de la companyia «les coses no anaven bé i amb la pandèmia ja no va obrir».

Davant d’aquesta situació, UGT ha demanat a l’ajuntament de Lloret de Mar que faci una actuació per avaluar la llicència d’activitats i, a més, s’ha registrat una denúncia davant Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos. Per la seva banda, els treballadors, després de ser cridats per la direcció de l’empresa, exigeixen garanties per a la seva salut.