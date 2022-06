El secretari general de la Federació Espanyola de Vins i Licors, José Luis Beneyto, considera que la Comissió Europea no hauria d’aplicar polítiques «talibans» a les seves estratègies alimentàries ni seguir les recomanacions de la Comissió Especial sobre Lluita contra el Càncer (Informe BECA), que proposa incorporar un advertiment sanitari en begudes alcohòliques, inclosos el vi i el cava, per avisar sobre els riscos associats al càncer.

Tot i que el debat no està acabat al si de les institucions de la UE, el 2023 la Comissió Europea sí que podria canviar el reglament sobre etiquetats dels aliments i begudes, en què alguns representants de la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària proposen advertir els consumidors obligant a que les ampolles de vi incloguin missatges com els que apareixen en els paquets de tabac.

Beneyto, que adverteix que el vi és un dels principals sectors exportadors agroalimentaris fora de la Unió Europea, juntament amb representants de les Denominacions d’Origen de Rioja, Ribera del Duero, Jerez, Somontano, Madrid, València, Rías Baixas, La Mancha i del Cava, van mantenir ahir una reunió de treball amb els eurodiputats del PP Dolors Monserrat i Juan Ignacio Zoido. Espanya s’hi juga molt, ja que és el tercer productor mundial de vi del món, amb gairebé 950.000 hectàrees de vinya, 42 milions d’hectolitres de producció i amb 4.300 cellers que generen un negoci de 5.300 milions d’euros i exporten a 189 països.

«És el conte que mai s’acaba. El sector del vi té clar que el consum moderat, dins el marc de la cultura mediterrània, no produeix cap perjudici per a la salut. No hi ha evidències científiques», va recordar Beneyto. «Hi ha massa lobbies que lluiten contra el consum d’alcohol i cal fer alguna cosa», va comentar el secretari general de la Federació Espanyola de Vins.

El president de la DO Jerez, César Saldaña, considera que la coordinació resulta «clau» a Espanya per frenar iniciatives com la recent Declaració d’Oslo, signada el passat 16 de juny per diverses associacions europees, en què s’equipara les drogues i l’alcohol com a causants de «devastadors problemes» per a la salut i es criminalitza el consum de begudes com el vi. «Tant el sector del vi com la indústria agroalimentària haurien de posar en marxa una declaració que parli en defensa del consum moderat del vi», va explicar.