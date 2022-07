L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han presentat aquest divendres, un dia abans del dia internacional de les cooperatives, el que està a ser cridat el ‘hub’ d’economia solidària més gran d’Europa. Un macro ateneu de 4.500 metres quadrats ubicats al bloc quatre de l’antic recinte tèxtil de Can Batlló i per al qual entre les dues administracions han invertit 13,5 milions d’euros. La seva posada en marxa està prevista durant el 2023, tal com va avançar EL PERIÓDICO, i les obres es troben actualment en fase final, després de diversos retards provocats pel descobriment de restes arqueològiques (majoritàriament esquelets) romans i ibers.

El bloc 4 de Can Batlló acollirà el projecte Coopolis, un recinte destinat a impulsar, proliferar i reforçar el teixit cooperatiu barceloní i català. A tot Catalunya hi ha 4.551 societats d’aquest tipus, segons les últimes dades del mes d’abril del Departament de Treball de la Generalitat. «Esperem que això sigui l’embrió de moltes més», ha desitjat el president de la federació de cooperatives de treball de Catalunya, Guillem Llorens. I a Barcelona, si se suma les empreses de l’economia solidària, la seva aportació a l’economia de la ciutat equival al 7% del PIB, segons dades que ha donat durant la presentació l’alcaldessa, Ada Colau. «Hem d’impulsar una economia més justa i solidària [...] i aquest projecte demostra que les cooperatives i l’economia social també es poden fer en gran», ha destacat, a peu d’obra.

En aquests 4.500 metres quadrats s’ubicaran diferents tipus de serveis. D’una banda, hi haurà una part d’incubadora de nous projectes, per dissenyar i impulsar noves cooperatives. I després hi haurà altres espais per a societats ja vigents i que vulguin traslladar o bé part de la seva activitat allà o bé facin ús puntual dels seus serveis, per exemple, per a reunions i videoconferències. L’«envelliment de la població, la vivenda o les tecnologies de la digitalització» són tres àmbits en els quals el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha identificat com a clau per a la creació de noves societats.

L’origen de la iniciativa prové del moviment veïnal i cooperatiu, més concretament en el projecte ‘Barri cooperatiu’ impulsat per la llibreria La Ciutat Invisible el 2008. Avui aquest projecte està allotjat a ‘La Comunal’, un espai compartit amb altres cooperatives, com el restaurant La Deskomunal, el col·lectiu d’advocats Iridia o l’Aula d’Idiomes, entre d’altres. «No neix del no-res, és fruit de la feina de generacions», els ha reconegut Colau, que juntament amb Torrent han enaltit la cooperació entre administracions per crear projectes similars, una cosa que no sempre aconsegueixen.