Pere Cornellà, director general de Cafès Cornellà, va rebre dimecres un dels Premis #FPCAT 2021 que reconeixen a diferents centres formatius, empreses i entitats i trajectòries individuals per haver contribuït en una formació de qualitat. Cornellà va rebre el guardó de la mà del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el conseller d’Educació, Josep González.

En concret, l’empresa amb seu a Fornells de la Selva es va emportar un dels quatre guardons que reconeixen la bona feina en la formació professional de qualitat per part d’entitats públiques i privades. Un premi que també van rebre Kriter Software, Grup bonÀrea i Fundació Èxit.

La trajectòria de Cafès Cornellà es remunta més de cent anys enrere, el 1920. No va ser fins a l’any 2000, amb l’actual director general, Pere Cornellà Valls ja al capdavant, que la companyia va veure que dins el seu sector hi havia una manca de professionalització. Per això, va implantar un mètode específic i una tècnica en la seva aplicació, el conegut com a Sistema Integral de Qualitat (SIQ), que s’integra en els negocis dels seus clients i els ajuda a assolir una millor productivitat i qualitat.

Un altre de les noves tasques que va fer l’empresa a principis de segle va ser crear una escola de formació professional. Això ha fet que, al voltant de vuit mil persones, s’hagin format en el sector gràcies a les dues aules de formació que va obrir la companyia, una a Girona i l’altre a Barcelona.

A part, Cafès Cornellà té un paper molt actiu dins l’àmbit del coneixement. Tant és així que col·labora amb centres de recerca i en diferents activitats de recercar per innovar i desenvolupar sistemes que ajudin a millorar la qualitat i la rendibilitat del client. Des de 2013, col·labora amb diferents centres educatius de les comarques gironines per així ajudar a fer que surtin professionals qualificats d’aquests centres.

Per altra banda, la innovació és un dels segells d’identitat de l’empresa, i això la va portar a ser la segona torrefactora de l’Estat amb maquinària d’envasat totalment automatitzada. A més, la seva evolució es constant i ja disposa d’una planta gestionada de forma completa mitjançant la tecnologia de la indústria 4.0.

En total, el Govern va fer entrega de x guardons. A part dels quatre que reconeixement la contribució significativa a la construcció d’una formació professional de qualitat per part d’empreses públiques i privades, també se’n van entregar quatre a centres que imparteixen formació professional inicial o ocupacional per les bones pràctiques. Els premiats, en aquesta categoria, van ser l’Institut Escola de Treball de Lleida, l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya l’Escola Joviat de Manresa i l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. A més, CaixaBank Dualiza va rebre el premi a la recerca en el camp de la Formació Professional, Eugenio Alejandro Moreno, Montse Sala Domènech i Ferran Castrillo Rey van rebre el reconeixement individual per les bones pràctiques a les trajectòries individuals, de reconeixement de les actuacions dutes a terme per persones físiques en l’exercici de les seves professions. Per últim, Mercè Juncosa Culilles va rebre el guardó per les bones pràctiques a la trajectòria individual de la persona usuària de centres de formació professional.