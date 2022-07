Arrenca l’estiu. La primera ‘operació sortida’ que donarà el tret de sortida a les primeres vacances postpandèmia es veurà entelada per les vagues en alguns aeroports i la pujada dels preus que pressionarà a l’alça el pressupost dels viatges pel cost més alt dels hotels, els bitllets d’avió i els carburants. El sector es prepara per a una temporada que es podria acostar als rècords d’altres anys, en arribades i ingressos, per les ganes de viatjar i l’estalvi acumulat, tot i que tindrà un convidat inesperat: la inflació.

Entre aquest divendres i dilluns, es preveu operar un total de 24.600 vols, segons Aena; a les carreteres s’esperen 4,5 milions de desplaçaments, segons la Direcció General de Trànsit (DGT), i Renfe ha reforçat la seva oferta amb 95.000 places més, fins a un milió en total. El cap de setmana coincideix amb les vagues de Ryanair –que celebra aquest divendres i dissabte els dos últims dies d’aturada– i EasyJet –que aquest divendres comença la primera de les nou jornades de vaga que afectaran al primer, el tercer i el cinquè i últim cap de setmana de juliol (1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 del mes)– el que podria provocar retards i cancel·lacions de molts plans.

Aquest divendres, de fet, s’han cancel·lat 8 vols de EasyJet i 17 més han patit retards a les bases del Prat-Barcelona, Palma de Mallorca i Màlaga, segons el sindicat USO. En el cas de Ryanair no hi ha hagut cancel·lacions, però sí 43 retards, sent Palma l’aeroport més afectat, just davant de Barcelona, segons el mateix sindicat. En total, en el cas de la ‘low cost’ irlandesa suma gairebé 200 vols cancel·lats a Espanya des que van començar les mobilitzacions, segons USO.

L’Associació espanyola d’usuaris, empresaris i professionals del transport aeri (Asetra) ha exigit al Govern «que es reguli per llei la impossibilitat de convocar vagues en dates assenyalades». I des del sector reconeixen que les vagues i les cues als aeroports que s’han vist les últimes setmanes estan tenint «repercussions importants» i no només entre els passatgers espanyols. «El mercat anglès s’ha alentit les últimes setmanes per les aturades de Ryanair i EasyJet i també per les cues als aeroports», reconeix el vicepresident del ‘lobby’ Exceltur, José Luis Zoreda.

Segons les xifres de l’empresa d’anàlisi FordwardKeys, compartides pel Govern aquesta setmana, aquest estiu es preveu superar el nombre de turistes nacionals i arribar gairebé al 90% dels internacionals respecte als números del 2019. El mercat anglès és el més important per Espanya, al suposar un de cada quatre turistes que arriben al país. Per afavorir el trànsit dels britànics –que després del Brexit són turistes extracomunitaris i requereixen passar pel control de passaports– des del maig se’ls permet accedir a través del sistema ‘ABC’ de control automatitzat amb una fila especial per ells als 12 principals aeroports del país, segons han confirmat fonts del Ministeri de l’Interior.

Preus alts

La pujada dels preus afecta els turistes i les empreses. Els primers perquè els encarirà els viatges. Omplir un dipòsit de 50 euros que a l’abril costava 90 euros ara s’acostarà els 97 euros. I qui tingui un paquet turístic reservat podrà rebre una pujada de preus a posteriori per l’alça del petroli. També els hotels comencen a apujar els preus. Segons les xifres de l’INE, al maig van ser de mitjana un 25% més cars que el mateix mes del 2020 i un 15% més que el 2019. I això també es nota en el cost dels aliments.

Segons va assenyalar aquest divendres el president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), Jorge Marichal, en declaracions a TVE, aquest increment de la inflació ja es comença a notar amb «cert alentiment» de les reserves d’estiu. Però també les empreses ho notaran en la rendibilitat dels seus negocis. El secretari general de la Taula del Turisme, Carlos Albella, assegura que si els hotels han apujat un 15% els preus, els costos d’aquests establiments ho han fet entre el 30% i el 35%. «El sector el que ha fet ha sigut apostar per la recuperació de la demanda i ha decidit sacrificar el marge per recuperar l’activitat i que el mercat es torni a moure. No han traslladat la totalitat de l’increment de costos al preu final», assegura Albella.