El Govern ha anunciat avui un acord amb el grup parlamentari del PSC per tirar endavant el decret que regularà durant dos anys, i prorrogable durant dos més, el sector de les VTC (vehicles de lloguer amb conductor). El decret llei, que s’espera que sigui aprovat pel Govern la setmana que ve i validat pel Parlament abans que acabi el mes de juliol, té l’objectiu d’instaurar el servei de VTC com a «complementari» al del taxi i assegurar la norma fins que els tribunals aclareixin diversos dubtes jurídics sobre les VTC.

Com a novetats, el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ha explicat als mitjans que la normativa inclou un règim sancionador per assegurar que les VTC implementin la precontractació de 15 minuts ja inclosa en la normativa estatal anterior. A més, la nova norma obliga els conductors i plataformes a tenir un cotxe assignat des d’un any abans de l’aprovació del decret, una mesura que vol evitar l’«intrusisme» de les empreses que només operen a Catalunya en temporada d’alta demanda i asseguri un servei constant. Per diferenciar el servei dels dos sectors, els vehicles VTC també hauran de tenir una mesura mínima de 4x90 metres, és a dir, ser cotxes d’alta gamma.

El vice primer secretari de Política Municipal del PSC i primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha assegurat que la normativa «pacificarà» la lluita social que va començar amb l’arribada de les grans plataformes de VTC a Catalunya, a través d’un acord «històric, equilibrat i just». «Volem assegurar que el taxi sigui un sector de qualitat, protegit pels poders públics perquè pugui donar a Barcelona el servei que es mereix», ha afirmat Collboni.

Actualment, el Govern xifra al voltant de 1.455 les llicències actives de VTC que tenen un cotxe assignat i estan en circulació, d’un total de 3.066 en vigor, un número que asseguren que no augmentarà. En aquest sentit, la secretària general de Política Municipal del PSC Barcelona i presidenta de l’Institut Metropolità del Taxi, Laia Bonet, ha assegurat que tots els requisits tan sols s’aplicaran a les llicències ja expedides pel Govern, ja que no es concediran nous permisos. «El decret llei permet que les persones que, fins al moment, hagin estat treballant complint la regulació poden continuar fent-ho, sempre que s’adaptin també als nous requisits», ha assegurat Bonet.

El coordinador d’Elit Taxi, l’associació majoritària del sector del taxi, Tito Álvarez, ha celebrat tant l’acord com el text final del decret llei que, assegura, posiciona Catalunya amb «els petits autònoms i pimes». «Esperem que aquest decret llei pioner serveixi de precedent perquè altres comunitats autònomes també l’implantin per tot el territori», ha conclòs Álvarez.

coc/fl