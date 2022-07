Europa, i més especialment Alemanya, treballen contra rellotge per diversificar el subministrament de gas i reduir la dependència de Rússia. Un dels seus possibles proveïdors alternatius és el Canadà, el setè productor de gas del món, i per fer-ho possible podria comptar amb l’ajuda d’una empresa espanyola: Repsol. El Govern del Canadà creu que l’empresa que presideix Antoni Brufau és el millor soci per poder exportar el gas al continent europeu, segons ha revelat el ministre de Medi ambient canadenc, Steven Guilbeault, en una entrevista a Reuters.

