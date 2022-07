Iberia ha llançat una campanya per volar a totes les destinacions de la seva web, amb preus a partir de 21 euros, amb motiu de la celebració dels 95 anys des de la seva fundació. L'aerolínia vol estimular la demanda més enllà dels mesos d'estiu, i per això, a més, regala als clients que comprin durant aquest període de campanya un 10% de descompte per als seus pròxims vols. L'oferta està disponible per volar d'agost a setembre en el cas dels vols intercontinentals i de setembre a desembre en els europeus.

L'oferta inclou vols a diferents destinacions nacionals, com València o Alacant, des de 25 euros per trajecte; o a Vigo, la Corunya, Sevilla o Logronyo des de 30, entre d'altres. Per volar a Europa s'ofereixen bitllets des de 21 euros: Porto, 21 euros per trajecte; Tolosa, des de 28; Lisboa, des de 29 euros; Manchester, des de 30; Nàpols, 33, o Londres, des de 34 euros l'anada, entre d'altres. Els vols intercontinentals també compten amb preus especials. Així, és possible volar a Washington i Chicago des de 187 euros per trajecte, a San Francisco des de 197 o a Nova York des de 199 euros per trajecte. L'oferta també inclou vols a Mèxic des de 258 euros l'anada, a Costa Rica des de 271 o a l'Havana des de 343. Quant al 10%, l'aerolínia el regalarà a tots els que adquireixin un bitllet des d'aquest divendres i fins al 3 de juliol. El descompte es rebrà set dies després de la compra i per utilitzar en el pròxim viatge. Les dates del nou vol hauran de ser entre el 13 de setembre i el 31 de març del 2023. El 10% de descompte es manté en tota la xarxa i en totes les classes, Turista, Turista Premium i Business (incloses taxes i càrrecs de l'operador). Aquesta oferta és vàlida per a compres realitzades a Espanya a iberia.com i l''app' de l'aerolínia per a vols d'Iberia, Iberia Express i Iberia Regional Air Nostrum, a excepció del pont aeri i vols amb càrrec a Avios.