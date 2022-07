La Federació de Serveis de CCOO s'ha manifestat aquest matí a Lloret de Mar per reclamar un nou conveni col·lectiu en 19 sectors de serveis, entre els quals destaca l'hostaleria com el més afectat. Hi han assistit unes 200 persones que han sortit des de la plaça Pere Torrent i han acabat el recorregut davant de l'ajuntament, passant per davant d'un seguit d'hotels on s'han aturat per protestar. Demanen a la patronal pactar condicions de treball "dignes" amb millores salarials i pel que fa als horaris de les jornades. La situació de bloqueig en les negociacions dels convenis col·lectius afecta, a les comarques gironines, a més de 30.000 treballadors.

A crits de "volem treballar, amb un conveni digne ja" i "l'hostaleria ja en té prou", prop de 200 persones s'han mobilitzat aquest divendres al matí a Lloret de Mar. Les consignes dels manifestants convocats per la Federació de Serveis de CCOO resumien l'enuig del sector serveis davant la falta de negociació del patronat per redactar nous convenis col·lectius. Denuncien que els actuals estan desactualitzats. En total, la falta de conveni afecta 19 sectors amb especial incidència en l’hostaleria, un dels que més treballadors afectats aglutina. A les comarques gironines, CCOO calcula que hi ha unes 30.000 persones afectades per la falta de conveni en professions de cara al públic com són cambrers i cambreres, recepcionistes, repartidors de menjar a domicili, treballadors de supermercat o personal de neteja. En tot Catalunya, la xifra d'afectats per falta d'acord amb la patronal s'enfila fins als 900.000. El sindicat reivindica una revisió de les condicions salaris i laborals en què reclama "sous dignes" i un horari de feina més acotat respectant la conciliació familiar i regulant els torns de cap de setmanes i festius. També denuncien contractes que accedeixen les hores pactades. Més detalladament, els manifestants reclamen la recuperació salarial i millora del poder adquisitiu dels salaris, la conciliació de la vida laboral i personal, la reducció del temps de treball i millora de les llicències retribuïdes, el reconeixement professional, formació en l'ocupació i promoció professional, la regulació de nous drets com són l’adaptació de la jornada per a la conciliació, teletreball i desconnexió digital, la igualtat i no discriminació a les empreses, les condicions de seguretat i salut i la regulació del treball els diumenges i festius. Lloret, a la cua de municipis gironins de renda per capita Antonio Ferro, secretari general de CCOO Serveis Comarques Gironines, alerta que a Lloret un dels problemes afegits -derivats de la incertesa econòmica que ha causat la pandèmia i la recuperació lenta dels volums de turisme estranger habituals a la localitat- és que s'estan reduint les temporades. "Qui abans treballava 12 mesos l'any, ara en fa 9 i qui en feia 9, ara en treballa 6". I això afecta el poder adquisitiu de la població. "Lloret és el municipi més pobre en PIB per càpita de les comarques gironines", alerta el secretari general que assegura que aquesta situació precària al món de l'hostaleria, "podria situar-lo al capdavant de la llista". L'acció d'avui s'emmarca en un conjunt de mobilitzacions de diferents punts del territori impulsats pel sindicat CCOO per denunciar el bloqueig en les negociacions i per exigir un conveni just pel conjunt del sector serveis a Catalunya.