Acció Climàtica destina gairebé 2,5 milions a les ramaderies gironines

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va fer efectiu dimecres els pagaments acordats a l’ajut de Ramaderia ecològica de 2021 dins el Programa de Desenvolupament Rural Catalunya PDR.cat2022. La campanya ha destinat un total de 2.437.802,11 euros a les comarques gironines, que han beneficiat a 237 ramaders. De fet, Girona i Lleida -amb 279 expedients pagats- cobreixen la majoria d’ajuts. Barcelona es queda amb 94 i Tarragona amb 10. Així, en el global de Catalunya s’han pagat 620 expedients per un import total de 6.194.214 euros, amb un impacte sobre 90.704 hectàrees de conreu.

Depenent de l’àrea geogràfica i les condicions de la terra, hi ha comarques que s’han beneficiat més d’aquests expedients. La que més ho ha fet ha estat el Ripollès, una comarca molt arrelada al sector i on 93 ramaders s’han beneficat d’aquesta ajuda, que ha estat d’una mica més d’un milió d’euros a aquesta comarca. En canvi, la Selva, que destaca més dins altres sectors, no té cap ramaderia que se li hagi pagat un expedient.

Al Ripollès el segueix, amb 78 expedients pagats, la Cerdanya, que ha rebut 621 mil euros. Ja més lluny es troba l’Alt Empordà, amb 31 ramaders que han rebut aquest ajut per valor de 284 mil euros. Amb 19 ha quedat la Garrotxa, que ha rebut un import total de 195 mil euros, mentre que al Pla de l’Estany 11 ramaders han rebut aquest ajust per un total de 192 mil euros. Els últims cinc expedients són pel Baix Empordà (3), per valor de 25 mil euros, i el Gironès (2), amb un total de 26 mil euros.

Aquesta subvenció té com a finalitat compensar la pèrdua de beneficis i l’increment de costos associats a pràctiques respectuoses respecte al medi ambient que ha patit el sector en els últims mesos, especialment, després de l’encariment d’alguns dels productes. D’aquesta manera, aquests ajuts per part del Departament d’Acció Climàtica tenen en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal, al mateix temps que també es vol disminuir el transport d’animals entre granges de cria i d’engreix.

Aquest ajut, també preveu la variació en els costos per l’increment de la despesa relativa a la dedicació més gran dels productors i la inclusió de farratges ecològics en la dieta, en substitució d’una dieta únicament basada en pinsos concentrats. La subvenció, amb compromís a cinc anys vista, s’emmarquen dins del PDR.cat2022, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).