Imparable renovació en la cúpula bancària

El recent anunci per part del Santander que el mexicà Héctor Grisi en serà el conseller delegat a partir del gener en substitució de José Antonio Álvarez ha marcat un nou pas en l’imparable procés de renovació en els llocs de comandament de la banca espanyola iniciat en la passada crisi financera. Només cinc dels presidents o consellers delegats de les deu grans entitats (les supervisades directament pel Banc Central Europeu) mantenen un càrrec equivalent al del 2008, mentre que 21 més han deixat la primera línia.

Només Josep Oliu i Pedro Guerrero continuen presidint el Sabadell i Bankinter, càrrecs que ocupen des del 1999 i el 2007, respectivament. José Ignacio Goirigolzarri ha passat de conseller delegat del BBVA a presidir CaixaBank, després d’exercir entremig la mateixa tasca a Bankia, avui integrada en el banc català.

Un altre dels cinc supervivents és Manuel Menéndez, conseller delegat d’Unicaja Banco i llavors president de Cajastur, que va donar lloc a Liberbank i que l’any passat es va integrar en l’entitat malaguenya. El repòquer el completa Manuel Yebra, director general de Cajamar, d’Almeria, fa 14 anys i ara conseller delegat de la seva matriu, el Banco de Crédito Cooperativo.

Encara que ja no s’ocupin directament de la gestió dels seus bancs (llavors caixes d’estalvis que presidien), també segueixen ocupant posicions rellevants els màxims responsables de les fundacions bancàries de La Caixa, Isidre Fainé, i Ibercaja, Amado Franco, com a principals accionistes de CaixaBank i Ibercaja Banco. Fainé, a més, és president de la patronal CECA.

Un tercer integrant d’aquest grup, Braulio Medel, es va veure forçat a dimitir fa uns dies de la fundació d’Unicaja davant les pressions polítiques i supervisores i enmig d’una guerra pel poder a Unicaja Banco, que s’endinsa en la renovació.

Il·lustres sortides

De la primera línia, així, han sortit dos dels tres grans banquers del 2008: Emilio Botín (ja mort, i que va ser president del Santander entre el 1986 i el 2014) i Francisco González (president del BBVA des del 2000 fins al 2018, abans d’Argentaria per designació del Govern d’Aznar, i avui imputat pel cas Villarejo).

El mateix ha passat, en el segon esglaó, amb Alfredo Saénz (conseller delegat del Santander entre el 2002 i el 2013, càrrec que va haver de deixar després de ser condemnat per denúncia falsa, i anteriorment alt càrrec del BBVA i Banesto); Juan María Nin (conseller delegat de La Caixa entre el 2007 i el 2014 i anteriorment alt executiu del Santander i el Sabadell); i Jaume Guardiola (conseller delegat del Sabadell des del 2007 fins al 2020, exalt càrrec del BBVA i candidat a presidir el Cercle d’Economia).

La renovació de les cúpules també ha afectat el llavors conseller delegat de Bankinter, l’expresident de la Sareb i de Barclays España Jaime Echegoyen. Ha passat el mateix amb els presidents de les llavors dues caixes gallegues, avui integrades a Abanca (Mauro Varela, ja mort, i Julio Fernández Gayoso, que va passar per la presó per concedir-se una indemnització milionària); de les llavors tres caixes basques, avui KutxaBank (Xabier de Irala, Xabier Iturbe i Gregorio Rojo); i de Cajamar (Antonio Pérez Lao).

Reequilibri intern

Paral·lelament, s’ha produït un substancial reequilibri intern de poders a les entitats. Els presidents continuen sent la figura central de la majoria dels bancs, però la seva pràctica omnipotència del passat es va diluint a poc a poc en favor dels consellers delegats a instàncies del BCE.

L’últim exemple va ser fa uns mesos la decisió del Santander, avalada pel supervisor, que el conseller delegat depengui directament del consell d’administració i no de la presidenta, Ana Botín. Es va tractar d’un pas previ al nomenament de Grisi amb l’objectiu que el BCE no aprofités el relleu per propiciar un nou repartiment de competències.

Botín es manté com la presidenta executiva amb més poder. La banquera, quart membre de la seva família a presidir el Santander, va voler trencar des que va accedir al càrrec el 2014 amb el llegat del seu pare i va prescindir de gairebé tots els seus col·laboradors. Un dels pocs que es va salvar va ser Álvarez, a qui va ascendir de director financer a conseller delegat.

El banquer lleonès va sortir reforçat després del traumàtic fitxatge frustrat de l’italià Andrea Orcel el 2019: Álvarez va acceptar seguir com a número dos, malgrat que ja se n’havia anunciat el relleu. Fa uns mesos va anunciar internament la intenció de deixar el càrrec i el banc ha escollit Grisi, responsable del negoci a Amèrica del Nord, per davant del portuguès António Simões, el seu homòleg a Europa, i -segons El Confidencial- Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank des del 2014.

El mexicà va esbossar fa uns dies el seu pla: «Estem canviant molt ràpidament per passar d’una organització que estava més enfocada en el producte i en la xarxa de sucursals a una organització omnicanal enfocada en el client. I hem d’anar més ràpid». Fonts financeres destaquen que el seu nom es va imposar pel seu coneixement més profund del banc (va entrar-hi el 2015), la seva experiència tant en el negoci minorista com de banca d’inversió i corporativa, i el seu caràcter, similar al d’Álvarez i compatible amb Botín.

En el segon banc espanyol per presència internacional, BBVA, la presidència l’ocupa des del 2018 Carlos Torres Vila. Es tracta d’un perfil diferent del tradicional dels banquers espanyols, tot i que cada vegada més habitual, ja que va iniciar la seva carrera en una consultora (McKinsey) i després va passar a Endesa. A instàncies del BCE, va haver de cedir poders al conseller delegat, el turc Onur Genç, un altre executiu estranger i ajudat a prosperar per promoció interna (com Grisi) i procedent de McKinsey.

Per la seva banda, a CaixaBank la presidència l’ocupa Goirigolzarri, tot i que amb uns poders limitats. El primer executiu és Gortázar, a qui Fainé ha anat promocionant des que La Caixa va comprar el negoci de banca privada de Morgan Stanley, en què treballava.

Al Sabadell, Oliu també va cedir els seus poders executius a principis del 2021 al nou conseller delegat, César González-Bueno, responsable del reeixit llançament d’ING a Espanya.

En la cinquena entitat per actius, Unicaja Banco, el veterà president Manuel Azuaga també cedirà en principi els seus poders executius al conseller delegat el 2023, un càrrec que caldrà veure si continua exercint Manuel Menéndez, a qui donava suport el defenestrat Medel.

Lleugerament més petit és Bankinter, en què des del 2010 exerceix com a primera executiva María Dolores Dancausa, ascendida al lloc de consellera delegada pel primer accionista -Jaime Botín- des de la seva filial Línia Directa.

La presidència d’Abanca, per la seva banda, l’ocupa el veneçolà Juan Carlos Escotet, que va comprar la fusió de les antigues caixes gallegues a l’Estat el 2013, si bé el primer executiu és Francisco Botas, que abans va ocupar el mateix lloc al Banco Etcheverría, avui integrat a Abanca.

A Kutxabank, l’exdirectiu del BBVA Gregorio Villabeitia dei-xarà la presidència a la tardor, relleu que els supervisors volen aprofitar per reequilibrar l’organigrama en favor del lloc de conseller delegat, actualment ocupat per Javier García Lurueña. A Ibercaja, el primer executiu ja és Victor Iglesias. A BCC, finalment, Luis Rodríguez González acompanya com a president l’esmentat Manuel Yebra.