La inflació a la zona euro escala fins al 8,6%

La inflació a la zona euro va escalar cinc dècimes al juny i es va situar en el 8,6% en taxa anual, segons les dades preliminars publicades ahir per l’oficina d’estadística comunitària Eurostat. Tot i això, la inflació subjacent, que exclou l’energia i els aliments frescos per tenir uns preus més volàtils, es va situar el mes passat en un 3,7 %, fet que suposa una disminució d’una dècima en relació amb el mes de maig. L’energia va repetir en el sisè mes de l’any com a principal factor de l’increment dels preus, amb una taxa del 41,9%.