Les aerolínies obren l’Operació Sortida amb ofertes i reforços

Mentre que l’Operació Sortida de les vacances del juliol s’ha estrenat enmig de vagues convocades pels treballadors de Ryanair i Easyjet, altres companyies aèries han aprofitat l’inici de la campanya per promocionar algunes de les seves actuacions.

Iberia va donar a conèixer ahir el llançament d’una campanya per volar a totes les destinacions del web amb preus a partir de 21 euros amb motiu de la celebració dels 95 anys des de la seva fundació. L’aerolínia vol estimular la demanda més enllà dels mesos d’estiu, per la qual cosa, a més, regala als clients que comprin durant aquest període de campanya un 10% de descompte per als propers vols. L’oferta està disponible per volar d’agost a setembre en el cas dels vols intercontinentals i de setembre a desembre en els europeus.

Air Nostrum, per part seva, ha començat l’activitat estival amb la programació de 50 rutes afegides per atendre l’operativa alta de l’estiu. L’aerolínia valenciana franquiciada d’Iberia per a vols regionals centra el gruix de la nova oferta en connexions amb les Balears i les Canàries. Tot i això, les noves rutes que han començat a operar més aviat són les que uneixen Màlaga amb el Marroc, que ja es troben actives en el cas de les connexions de la ciutat malaguenya amb Nador, Tànger i Tetuan. La propera setmana començarà l’activitat amb Casablanca. A finals de juliol se sumen a aquesta operativa africana els vols que uniran Nador amb Alacant i Mallorca.

Gran Canària-Menorca

L’aerolínia Binter va inaugurar ahir la ruta que enllaçarà cada setmana l’aeroport de Gran Canària amb Menorca. Es tracta de la segona connexió de Binter amb les Balears, després de posar en marxa el 2018 la ruta amb Mallorca.

Per part seva, el grup turoperador britànic que inclou Jet2.com i Jet2holidays ha anunciat també que oferirà un pic de més de 240 vols per setmana aquest estiu des dels aeroports d’Eivissa, Menorca i Palma, que donaran feina a més de 450 persones. Els vols directes seran a les ciutats de Bristol, Leeds-Bradford, Manchester, Newcastle, Birmingham, Londres-Stansted, East Midlands, Belfast, Edimburg i Glasgow. En total, l’aerolínia oferirà uns 2,1 milions de places, fet que suposarà una arribada potencial de més d’un milió de turistes.