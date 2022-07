Els bancs han retallat la seva xarxa de caixers automàtics el 7,5% des que va esclatar a Espanya la pandèmia del coronavirus, fins a deixar-la en el nivell més baix des del 2000. El que es tradueix en la desaparició d’un total de 3.777 terminals en dos anys, segons dades actualitzades del Banc d’Espanya. Tot i que hi ha menys caixers disponibles, les operacions de retirada d’efectiu van a l’alça, tot i que encara es troben per sota dels nivells previs al còvid.

Al març del 2020, a Espanya hi havia un total de 50.251 caixers, dels quals 1.485 (el 2,96% del total) van desaparèixer en els dotze mesos posteriors, coincidint amb l’empenta que la pandèmia va donar a l’ús dels canals de banca en línia i l’inici de processos d’ajust d’ocupació i oficines de diverses entitats financeres.

Al tancament del primer trimestre del 2022 hi havia 46.473 caixers automàtics, 2.293 menys que un any abans (-4,7%) i 3.777 menys que a l’inici de la pandèmia (-7,5%). Per la seva banda, les operacions de retirada en efectiu es van enfonsar un 31,25% el 2020,,i el 2021 es van recuperar un 4,51%, amb l’aixecament de les restriccions. Les últimes dades reflecteixen que l’ús de caixers va tornar a pujar el primer trimestre del 2022, amb 152,9 milions d’operacions entre el gener i el març, un Les targetes en circulació, un 7,34% mes. D’altra banda, el primer trimestre va augmentar un 5,42% el nombre de targetes de crèdit.