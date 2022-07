Bon mes de juny per al mercat laboral català, que va liderar en el conjunt d’Espanya la reducció de les xifres d’atur. Va ser la comunitat autònoma que més nombre d’aturats va reduir, amb un total de 9.946 persones menys apuntades a les llistes del SEPE a Catalunya. Davant de Madrid i amb Andalusia com l’única autonomia que no va tancar el mes amb menys aturats amb què va començar. Pel que fa als llocs de treball creats, Catalunya va guanyar 37.600 ocupats al juny i supera així la xifra dels 3,6 milions de treballadors en actiu. Mai en terres catalanes hi havia hagut abans tants ocupats.

