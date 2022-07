El coure, aquest fil que connectava els telèfons fixos, els mòdems ADSL i les centrals telefòniques, té els dies comptats. L’impuls de la fibra òptica ha deixat obsoleta la telefonia convencional o analògica. Telefónica va posar en marxa el 2015 un pla de tancament de totes les seves centrals telefòniques basades en el fil telefònic de coure, ha venut la majoria de les centrals i com a conseqüència els clients han de migrar a la fibra òptica o altres sistemes de telefonia (per ràdio, cable o satèl·lit).

Durant aquest any està previst tancar com a mínim unes 770 centrals a Espanya, després de clausurar-se unes 1.400 el 2021 i es podria accelerar fins a finalitzar la transició en tres anys. A Catalunya, el nombre de centrals tancades aquest any és de 44 (16 a Barcelona, ​​12 a Girona, 4 a Lleida, i 12 a Tarragona). Els abonats afectats reben trucades per fer el canvi. Els que eludeixin o ignorin la trucada i no emprenguin el canvi podrien arribar a perdre el número de telèfon. A les xarxes socials apareixen queixes d’usuaris afectats pel canvi i que han arribat a perdre la numeració del telèfon fix. Telefónica no informa del nombre d’abonats que han de contractar fibra òptica en ser abonats de telefonia analògica.

Telefónica assegura que la pèrdua del número només es donaria en casos puntuals si el client no canvia la instal·lació de casa, però que l’operadora intenta posar-se en contacte amb l’abonat «a través de tots els canals de comunicació». «S’avisa amb un any d’antelació i prou vegades. I quan s’apaga el coure, si has perdut la línia encara tens un mes per reclamar-la», asseguren a fonts de Telefónica. Però la possibilitat existeix, especialment en el segment de clients de més edat i que no volen instal·lar un router o accés a internet a casa.

Segons les darreres xifres publicades per la CNMC, l’ADSL està deixant de ser la connexió més usada fins i tot en municipis de menys de 1.000 habitants. De cara a l’any 2024, l’estimació és que se n’hagin tancat 3.000 de les 4.800 centrals que hi havia el 2020 a Espanya (n’hi van arribar unes 8.500). Telefónica anuncia que, per a l’any 2025, on hi ha actualment coure, hi haurà fibra. La companyia assegura que «en la immensa majoria dels casos, els clients passaran a tenir una connexió amb fibra òptica sense modificació als seus productes ni al preu que paguen per ells». En els casos en què no és possible la instal·lació de fibra, assegura que continuaran rebent servei mitjançant altres alternatives tècniques, d’ultrabanda ampla amb ràdio (AFR) o amb solucions per satèl·lit

L’operadora calcula que la fibra òptica arriba a uns 27 milions d’immobles a Espanya i el compromís és completar la majoria del desplegament per al 2024. Una central de fibra dóna servei al mateix nombre d’accessos que s’atenen des de quatre centrals de coure, i la tecnologia d’accés per fibra només ocupa el 15% de l’espai necessari per les centrals de coure. A més, el tancament de centrals suposarà un estalvi energètic de més de 1.000 Gwh, cosa que equival a 355.000 tones de CO2, equivalent a plantar sis milions d’arbres.

Per a Telefónica, el procés de canvi suposa registrar plusvàlues per gairebé 350 milions per l’alienació d’actius no claus per a les activitats de la companyia, fonamentalment la venda d’edificis de centrals, centres de dades, cables de coure i lloguers de xarxes.

Telefónica assegura que el canvi «representarà per als clients un doble avantatge: la fiabilitat i qualitat d’una xarxa millor, més moderna, que amb prou feines presenta avaries, ni errors i és més robusta», i la sostenibilitat a llarg termini, amb un material més ecològic, més barat i molt més eficient energèticament. Els clients poden comprovar la situació de la seva instal·lació trucant al 1004. En el cas d’un nombre afectat, se sent a través d’una locució de la necessitat de migrar a fibra òptica i el procés per dur-la a terme. Com a reforç de tots els canals de comunicació, a la factura mensual de cada client també s’informa de la migració obligada fins a 12 mesos abans del tancament de la central telefònica.