Fan les hamburgueses preferides de l’expresident <strong>Barack Obama</strong> i entre els seus «fans» es troben personatges com David Cameron, Adele i Justin Bieber. La cadena d’hamburgueseries Five Guys continua expandint-se amb l’obertura del seu setè local a <strong>Catalunya</strong>. El nou restaurant és al centre comercial <strong>The Style Outlets</strong>, a <strong>Viladecans</strong>, disposa de 270 metres quadrats i d’una terrassa per a més de 70 persones.

Les hamburgueses de Five Guys arriben a Barcelona L’últim any, l’aposta del grup per Catalunya ha sigut una prioritat. Des que van aterrar el 2018 al centre comercial <strong>La Maquinista</strong>, Five Guys ja suma set locals en territori català i l’últim any han incorporat un restaurant a l’avinguda de Diagonal i una ‘flagship store’ al passeig de Gràcia. Planificació anual Amb 23 establiments a Espanya i després de l’aturada per la pandèmia, la cadena espera continuar la seva expansió amb un full de ruta que, segons el seu director al país, Daniel Agromayor, planeja set obertures a l’any. Des de la inauguració del seu primer restaurant el 1986 a Arlington (Virgínia, Estats Units), la filosofia de la cadena s’ha mantingut pràcticament intacta: hamburgueses fresques amb ingredients naturals i patates tallades a mà cada dia. Amb més de 1.600 locals, la gran majoria als Estats Units, Londres va ser la primera ciutat on van obrir un dels seus restaurants fora de Nord-amèrica.