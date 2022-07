El mercat laboral espanyol encadena un mes generant ocupació a un ritme intens. Creixen els preus, però, de moment, creix també l’ocupació i les empreses no cessen el seu flux de contractacions. El mes de juny –mes habitualment bo per a l’ocupació– va tancar com el segon millor juny en 15 anys, amb permís del mateix mes de l’any passat, que catapultat per l’impuls de la desescalada covid va deixar xifres sense precedents. Aquest mes Espanya ha guanyat 115.607 nous ocupats i deixa la xifra total de treballadors en actiu en els 20,3 milions de persones. L’atur, l’assignatura més pendent del mercat laboral a Espanya, va mantenir la seva tendència a la baixa, tot i que va disminuir la seva velocitat de reducció respecte a mesos anteriors i va tancar el mes amb un total de 2,8 milions d’aturats arreu del país.

L’escalf de les dades d’ocupació contrasta amb la fredor d’altres indicadors que componen el retrat de l’estat actual i futur de l’economia espanyola. Mentre les cases d’estudi revisen a la baixa les seves previsions de creixement del PIB per la persistència de la inflació, que malgrat les mesures del Govern ha escalat fins als dos dígits, el comportament del mercat laboral suma mes a mes xifres d’intensa expansió. Els avisos d’una tardor complicada per a les empreses contrasten amb els reforços i ampliacions de plantilla que moltes estan fent de cara no només a l’estiu, sinó als pròxims mesos, plasmats en l’augment de la contractació indefinida i més enllà de les activitats estiuenques. L’amenaça que l’encariment de determinades matèries primeres o fins i tot de l’escassetat que va pesar durant els primers compassos de la guerra d’Ucraïna no s’està visualitzant en les dades d’ocupació. És a dir, si passa, no afecta a nivell macro, tal com evidencia l’estadística de treballadors en erto. Aquesta es troba en mínims dels dos últims anys, lluny d’aquest pic de 3,4 milions a què es va arribar durant el primer semestre del 2020. I la xifra va a la baixa. Ara hi ha a tot Espanya 17.898 empleats en suspensió, ja sigui parcial o total, uns 4.500 menys que un mes abans.