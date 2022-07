El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la concessió d’ajudes directes d’entre 4.000 i 200.000 euros per a empreses i autònoms que no tributin en mòduls i que hagin perdut almenys un 30% dels seus ingressos, uns fons que hauran de destinar a pagar despeses fixes i deutes.

La vicepresidenta d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha explicat en la roda de premsa després del consell extraordinari que les ajudes es destinaran a sectors com el turisme, l’hostaleria i la restauració, el comerç o activitats relacionades amb la cultura i l’esport. El pla s’eleva a 11.000 milions i està format per tres potes: 7.000 milions per a les ajudes directes, que es transferiran a les autonomies perquè, al seu torn, les traslladin a les companyies; 3.000 més per convertir crèdits avalats per l’organisme oficial ICO en capital; i un fons de 1.000 milions per a empreses mitjanes en dificultats.

Dins del pla es destinen un total de 2.000 milions a les Balears i les Canàries, perquè són més dependents d’un sector molt tocat per la crisi, amb el turístic. La resta dels 5.000 milions en ajudes directes es repartiran entre la resta de comunitats per tal que els distribueixin entre empreses en dificultats perquè cobreixin les seves despeses fixes

Aquestes mesures s’haurien d’haver aprovat dimarts, però es van haver de posposar a aquest consell extraordinari per les divisions al si del Govern, que des de l’Executiu van atribuir a qüestions tècniques.