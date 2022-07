El Corte Inglés preveu tancar la venda dels seus grans magatzems del Portal de l’Àngel aquest mes. Dos fons d’inversió finalistes estan en la licitació final per l’emblemàtic edifici de l’artèria més prestigiosa d’Espanya, amb ofertes d’entre 190 i 200 milions d’euros. En cas de tancar-se l’operació en les pròximes setmanes, serà una de les més ressenyables del mercat immobiliari comercial barceloní i d’Espanya. Ara la pregunta del milió, i per a la qual El Corte Inglés encara no té resposta, és quin serà el futur comercial de l’immoble. Si el comprador exigirà un període de transició i cobrament d’una renda o si, el que és més probable ara per ara, l’ensenya de grans magatzems abandonarà l’edifici. Can Jorba passaria a altres usos o altres firmes comercials. Si el comprador no hi insisteix, El Corte Inglés preferirà centrar els seus esforços en els grans magatzems de la plaça de Catalunya.

Els últims intents per revitalitzar el trànsit de compradors al Portal de l’Àngel no es van fer en el millor moment i els objectius de rendibilitat no s’han aconseguit en la mesura esperada. El centre va rebre una reforma remarcable a finals de l’any passat amb l’entrada a la planta baixa de l’establiment de Samsung i la firma d’esports Under Armour. L’efecte de la renovació comercial havia de suposar, fins i tot, duplicar el trànsit de compradors per l’establiment, segons experts del sector, fins a uns 30.000 al dia. Més de 4,5 milions de vianants a l’any passat passen per la botiga i pretenien incrementar aquesta xifra fins a més de vuit milions. Finalment, la venda a un preu considerat «molt bo» és la millor opció per alleugerir els comptes del grup en la seva carrera cap a una futura sortida a borsa. A més, l’oferta comercial d’El Corte Inglés a la zona està prou coberta amb els grans magatzems de la plaça de Catalunya, l’activitat dels quals s’ha tornat a incrementar amb l’alça del flux de turistes.

Can Jorba, molt desitjat

El Corte Inglés va descartar la possibilitat de venda l’any passat a l’anunciar la reforma de l’edifici del Portal de l’Àngel, davant les noves expectatives de creixement per l’optimització d’espais de venda i l’objectiu de buscar clients fidels més joves. Però els rumors sempre han planejat entorn de l’immoble, amb fons d’inversió que ja llavors calculaven el preu de l’edifici en aquests 200 milions d’euros ara confirmats.

El Corte Inglés encarna un tipus d’oferta comercial beneficiosa per a Barcelona i per als comerços limítrofs. És un factor reactivador de l’activitat econòmica i el possible traspàs de l’edifici obre incerteses. En fonts d’ECI sempre defensen que els establiments de Can Dragó i de la Meridiana compleixen les previsions, però cap immoble està fora de perill de traspàs si s’aconsegueix un bon preu de venda.

Per la seva banda, el centre comercial de la Diagonal és un dels establiments de luxe de la cadena, junt amb els de Castellana, Serrano, Lisboa i Marbella. Encaixa, per la seva situació i el seu posicionament comercial, amb els plans futurs d’El Corte Inglés a Espanya.

La venda d’El Corte Inglés de Francesc Macià el 2020 per uns 150 milions d’euros ja va desencadenar el temor d’una onada de desinversions. Els continus nous plans estratègics d’El Corte Inglés han tingut sempre en el punt de mira l’optimització financera dels actius. La diversificació d’ingressos és clau i l’eliminació de llasts per al balanç s’ha tornat fonamental en aquest objectiu de sortir a borsa. La venda de Can Jorba per una xifra d’entre 190 i 200 milions d’euros és un baló d’oxigen més en la transició del grup cap al futur en què la venda ‘online’ guanyarà pes.

Can Jorba va obrir l’any 1998 i va ser adquirit el 1995 pel Corte Inglés. En els seus orígens, va obrir al públic el 25 d’octubre del 1926 i allotjava una sucursal de l’empresa familiar manresana Magatzems Jorba. Va ser el primer edifici comercial on es van instal·lar escales mecàniques a Espanya. El 1963, Galerias Preciados va comprar l’edifici, ja que volia competir amb el centre comercial d’ECI a la plaça de Catalunya. El 1995 va tancar i va ser adquirit pel Corte Inglés, que el va reobrir el maig del 1998.