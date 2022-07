L’acord per a la reforma de les cotitzacions dels treballadors autònoms està en temps de descompte, però l’àrbitre es resisteix a xiular el final del partit. El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, no ha aconseguit tancar encara un consens amb totes les associacions més representatives del col·lectiu, per més que aquest semblava encarrilat la setmana passada i amb aspecte de concretar-se ahir.

Una de les novetats que introduirà la reforma és que la tarifa plana per als autònoms que iniciïn un negoci serà de 80 euros a partir del 2023, segons l’últim esborrany. Actualment aquesta quota és de 60 euros i es va encarint per trams durant dos anys i mig i el desembre del 2021 hi havia 489.202 autònoms beneficiats d’aquesta quota reduïda. ATA, Upta i Uatae estan enllestint els últims serrells del document que Seguretat Social els va remetre i espern tancar l’acord aquesta setmana.