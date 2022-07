L’economia gironina registra un nou rècord d’afiliació

Nou rècord d’afiliació a la seguretat social a les comarques gironines. Segons dades del Ministeri, 361.137 persones estaven afiliades a final del mes de juny, el que significa la xifra més alta en l’última dècada deixant enrere els 354.497 registrats el juliol de l’any passat. Ara hi ha 18.904 gironins més donats d’alta a la seguretat social respecte al juny de l’any passat, quan n’hi havia 342.233, el que es tradueix en una pujada d’un 5,52%. L’augment també és significatiu si es compara amb les dades de maig, ja que només amb un mes hi ha 11.513 gironins més afiliats.

El principal motiu, és clar, es troba en la normalització de la pandèmia. La taxa d’ocupació prevista en diferents establiments, com hotel o càmpings, coincidint amb el primer estiu sense restriccions derivades de la covid-19,ha fet que el sector hagués de necessitar més personal.

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social el juny ha estat 361.137, superant els 354.497 del juliol de l’any passat, ja l’antic rècord d’afiliació.

D’aquesta nova xifra d’afiliats, 165.158 són dones i 195.979 homes. Per altra banda, també hi ha una gran diferència entre les persones registrades en termes de règim general i les registrades com autònoms. Les primeres són 288.724, mentre que les segones en són 61.193.

Atur: el millor juny des de 2008

Puja el nombre d’afiliats en la seguretat social i, en contrapartida, baixa la xifra d’aturats. De fet, Girona és la província catalana que més va baixar el tant per cent d’aturats el mes de juny , registrant la millor marca d’un mes de juny des de 2008. Fa 14 anys, l’atur es va situar en 26.827 persones. Enguany, no s’ha millorat aquesta xifra, però és la vegada que s’hi ha fet més a prop, situant-se en 30.648. Això significa una baixada del 5,28% respecte al maig, ja que 1.707 persones ja no estan registrades a l’atur. Aquest descens encara és més gran si es compra amb les dades del juny de 2021 perquè la davallada ha estat gairebé el 26%.

Aquesta baixada es nota, principalment, en el sector de serveis, que inclou tot els derivats del turisme. Aquest sector és el que registra la baixada més considerable. De les 1.707 persones que ja no estan inscrites a l’atur, 1.322 corresponen al sector de serveis. Les restants són del sector de la indústria (138), de l’agricultura (118) i de la construcció (92).

El gènere femení continua sent el que predomina en la xifra d’aturats. Actualment, hi ha un total 17.447 dones registrades a l’atur, per 13.201 homes. En canvi, els nombres són més similar si es tenen en compte, només, aquells aturats menors de 25 anys. De fet, en aquest cas, la xifra és lleugerament superior en el gènere masculí, ja que hi ha 887 homes apuntats al servei públic d’ocupació, per 829 dones. La franja d’edat amb un nombre més alt de persones a l’atur és la de majors de 45 anys (18.071), seguida de persones entre 30 i 44 anys (8.812), mentre que els joves menors de 25 anys són el que menys volum tenen dins els apuntats al servei públic d’ocupació (1.716). Per últim, d’aquestes 30.648 persones apuntades a l’atur, 20.885 persones són beneficiares de prestacions.

Un 36% més de contractes

Fa una mica més de dos anys des de l’esclat de la pandèmia, que ja s’està normalitzant, i aquest any es viu el primer estiu sense restriccions des de 2019. La gent té més ganes de viatjar tot i la pujada dels preus derivada de les Guerra d’Ucraïna i això es tradueix en la necessitat de contractar a més personal per fer front a aquest auge del turisme. Així, segons dades del Ministeri, s’han signat un 36% més de contractes que el mes passat, el que significa que hi ha 34.215 persones noves que treballen a les comarques gironines. L’augment, respecte al juny de 2021, és del 4%.

També pugen, i molt, els contractes indefinits, conseqüència directa de la reforma laboral que van entrar vigor a principi d’aquest any. En anys anteriors, quan començava l’estiu, hi havia un increment en els contractes temporals per aquelles persones que només feien feina durant la temporada, generalment en sectors com la restauració o l’hostaleria. Ara, amb aquesta reforma laboral, això ha canviat, perquè d’aquests 34.215 nous contractes del mes de juny, 20.330 són indefinits. L’augment és significatiu respecte al mes passat (+40%), però encara ho és molt més si es compara amb les xifres de l’any passat, perquè en els últims dotze mesos aquest creixement ha estat del 256%.

En total, a les comarques gironines hi ha 148.942 persones contractades actualment. D’aquestes, 73.597 són contractes indefinits, el que representa un 49,41% del total. Així, Girona és la segona província espanyola on hi ha més contractes indefinits, només per darrere de les Illes Balears que té un 66% del total de contractes.

CCOO i UGT celebren l’impacte de la reforma laboral

COO i UGT van valorar ahir de manera positiva l’augment dels contractes indefinits a les Comarques Gironines, especialment gràcies a la reforma laboral, però van lamentar la pèrdua de poder adquisitiu del conjunt dels treballadors.

En concret, els sindicats majoritaris consideren que l’impacte de la reforma laboral és «clar» en l’augment dels contractes de tipus indefinits, molts dels quals han estat reconvertits d’eventuals a fixos discontinus, i que segons UGT i CCOO anteriorment eren contractes en «frau».

«A Girona hi ha un model molt estacional: l’ocupació disminueix ràpidament en períodes de recuperació, però també augmenta de pressa en períodes de crisi», va explicar Belén López, secretària general de CCOO a Girona, en declaracions al Diari de Girona. López va recordar que, malgrat tot, «Girona també té la inflació més elevada respecte a la mitjana de l’Estat». Segons CCOO, cal que el govern català faci un «esforç pressupostari» per facilitar rendes a les persones que ho necessiten i que, alhora, es millori la negociació col·lectiva.

Al seu torn, Maxi Rica, secretari general d’UGT a Girona, va dir que estan «satisfets» amb la baixada de l’atur, «tot i que això no amaga una altra realitat, que és l’increment de la pobresa amb l’augment del 10% de l’IPC». «Les mesures del govern espanyol es queden curtes. El xec de 200 euros està bé, però és insuficient», va assegurar Rica. I va afegir: «Nosaltres considerem que s’han d’atacar els preus de l’energia i, per altra banda, que s’han d’elaborar fórmules fiscals per revertir els beneficis d’aquests oligopolis, per tal de distribuir la riquesa».

La reacció de la patronal

Pimec, en canvi, va mostrar-se distant respecte les valoracions positives. Segons la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, és «inexplicable» que s’hagi reduït tant l’atur pel volum de vacants que hi ha. Tot i això, el seu secretari general, Josep Ginesta, va remarcar «l’extraordinari esforç que estan fent les persones empresàries del nostre país en l’increment de la contractació, i en especial, de la indefinida».

En aquesta línia també es va posicionar Foment, malgrat que va alertar sobre els efectes de la Reforma Laboral, ja que segons ells aquesta ha provocat que hi hagi una major taxa de mortalitat dels contractes indefinits i un major augment dels fixos discontinus i dels indefinits a temps parcial, per sobre dels indefinits a temps complet.