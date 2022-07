El ple del Parlament Europeu ha donat aquest dimarts el seu vistiplau a l’acord aconseguit entre institucions de la UE per reforçar el control sobre les grans plataformes digitals, amb noves normes contra la desinformació i continguts d’odi però també per posar límit a les pràctiques abusives amb què els gegants tecnològics limiten la competència de firmes més petites.

La vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Competència, Margrethe Vestager, ha celebrat després de la votació a Estrasburg (França) que el nou paquet digital estableix més protecció per als usuaris i transparència, mentre es crea un mercat digital «just i obert».

En un debat previ a la votació Vestager va considerar que l’adopció del paquet digital és una mica «urgent» per crear un mercat digital «segur, just i més competitiu» en el qual els usuaris se sentin tan protegits com fora d’internet, on s’ha de respectar el que el legislador «decideix el que és legal i el que és il·legal».

El paquet digital entrarà en vigor la pròxima tardor, una vegada que els Vint-i-set donin també el seu suport formal a l’acord tancat entre institucions el març passat, tot i que els estats membre disposaran de quinze mesos més per traslladar les regles a la seva legislació nacional.

Els eurodiputats han aprovat la llei de serveis digitals amb 539 vots a favor, 54 en contra i 30 abstencions, mentre que la llei de mercats digitals ha tirat endavant amb el suport de 588 veus, 11 en contra i 31 abstencions.

La nova norma per a mercats digitals s’aplicarà a les tecnològiques que operin al mercat europeu i comptin amb una capitalització borsària d’almenys 75.000 milions d’euros o un volum de negoci anual de 7,5 milions, tinguin un trànsit d’almenys 45.000 milions d’usuaris actius al mes i donin «servei bàsic» com a plataforma.

En virtut de les noves regles, els considerats controladors o ‘gatekeepers’, com Google, Meta (Facebook), Amazon, Microsoft o Apple, hauran d’assumir una sèrie d’«obligacions i prohibicions» per garantir la competència justa.

Hauran de ser interoperables amb les plataformes de missatgeria més petites si aquestes ho sol·liciten, de manera que puguin intercanviar missatges, enviar fitxers o realitzar videotrucades amb totes les aplicacions per assegurar una oferta més àmplia.

La nova regulació preveu també que la Comissió Europea pugui imposar sancions de fins al 10% del volum de negoci mundial de la companyia incomplidora en l’exercici anterior.

La multa podrà pujar fins al 20% en cas de reincidència i, en cas d’infracció sistemàtica, l’Executiu comunitari podrà també impedir a la plataforma infractora comprar altres empreses durant un període determinat.

Quant a la llei de serveis digitals es tracta d’establir obligacions clares per als proveïdors de serveis digitals, com les xarxes socials o els mercats electrònics, sota el principi que «el que és il·legal en la vida real ho és també en la digital».

Així, els gegants tecnològics hauran de prendre mesures per neutralitzar els continguts il·legals difosos a la xarxa, també s’enduriran els requisits de traçabilitat i dels controls a les vendes ‘online’ –inclosos controls aleatoris– i es reforçarà que les plataformes retin comptes.

ETNO i GSMA, dues de les principals institucions de la indústria de les telecomunicacions, han celebrat l’aprovació aquest dimarts al Parlament Europeu d’aquesta normes.