L'empresa càrnia Noel, amb seu a Sant Joan les Fonts va invertir 57 milions d'euros durant el 2021 per potenciar la seva expansió. Entre les actuacions, destaca la posada en marxa de la nova planta d'Olot amb una inversió de 32,8 milions d'euros i les obres d'ampliació de la planta de llescats de Begudà, amb 5 milions d'euros. La companyia també ha destinat 4 milions d'euros a la incorporació d'una nova planta de processat per altes pressions i la resta s'ha invertit en projectes per millorar infraestructures i l'increment de la capacitat productiva. En global, Noel va tancar el 2021 amb una facturació de 427 milions d'euros, un 13% més que l'any anterior.

La companyia, una de les deu més grans de les comarques gironines, compta actualment amb setze plantes productives majoritàriament ubicades a la Garrotxa, però també a Barcelona, Osca i Terol. Del total de facturació del 2021, 413 milions corresponen a vendes de la divisió de productes carnis, el negoci principal del grup. Tot i això, l'aposta per la diversificació que ha fet en els darrers anys ha suposat un creixement del 87,6%, amb 14 milions d'euros de facturació. D'aquesta diversificació en destaquen projectes centrats en l'elaboració de productes sense carn utilitzant proteïnes d'origen vegetal; pizzes d'alta qualitat; sucs de fruites i vegetals; cremes, sopes, caldos i gaspatxos; o receptes gastronòmiques d'alta gamma, entre d'altres. El creixement durant el 2021 també es va produir en termes de volum de producció arribant fins a les 86.357 tones produïdes, un 6,3% més que en l'exercici anterior. En termes d'internacionalització, actualment Noel està present a 66 països i les exportacions ja representen el 52% de la seva facturació. A més, durant l'últim exercici el grup va incrementar la plantilla amb 469 nous llocs de feina. En els darrers sis exercicis la plantilla del grup ha registrat un augment del nombre d'empleats del 87% de mitjana anual. L'any passat la companyia també va continuar avançant amb 'Noel Orígens', un projecte que va engegar fa un parell d'anys amb l'objectiu de consolidar la integració vertical de tota la cadena de valor. Aquesta iniciativa va comportar la posada en marxa de cinc granges pròpies d'última generació, de mares reproductores de porcí, ubicades a Girona, Barcelona, Saragossa i Terol. Gràcies a això, Noel controla aspectes fonamentals per garantir la integritat de tots els esglaons del procés, com són el benestar, la genètica o l’alimentació dels animals. D'altra banda, la companyia continua amb la seva estratègia de responsabilitat corporativa alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible. En els últims dos anys, ha reduït prop de 300 tones de plàstic dels seus envasos. A més, la companyia ha liderat altres iniciatives en termes mediambientals: tota l'energia contractada al llarg del 2021 a les seves plantes principals va provenir de fonts d'energia renovables, es va ampliar la instal·lació fotovoltaica, en algunes de les seves plantes, aconseguint arribar a la xifra total de 25.330 metres quadrats de superfície ocupada per plaques solars i es van reduir més d’un 16% els residus per tona produïda destinats a abocador, entre d'altres.