Els plecs de més d’una quinzena de concursos públics de diferents ajuntaments i organismes dependents de l’Estat ja contenien en les metadades el nom de l’adjudicatari abans de publicar-se ni tan sols la licitació. La suma total d’aquests contractes realitzats per administracions de Catalunya, Canàries, Galícia i Andalusia, i entitats públiques, com ara la Fundació ENAIRE, Navantia o l’Armada, supera els sis milions d’euros. En alguns casos, les empreses o particulars guanyadors de les licitacions apareixen com a «autors» dels documents que fixen les clàusules dels contractes.