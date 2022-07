Els plecs de tres concursos públics d’administracions catalanes ja contenien el nom de qui fins i tot abans de presentar-se a la convocatòria ja l’havia guanyat. En concret, es tracta de licitacions obertes de contractes de serveis i subministraments dels ajuntaments de Santa Susanna i Llinars del Vallès i del Consorci d’Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra. Els contractes, que oscil·len entre els 50.000 i els 100.000 euros, es van fer el 2019. Així ho demostra una investigació duta a terme per La Nueva España i El Periódico de España, mitjans del mateix grup editorial que Diari de Girona, gràcies a una eina informàtica d’anàlisi massiva de licitacions, desenvolupada pels científics de dades Manuel J. García Rodríguez i José Carlos Montes Luna. Aquesta eina rastreja els documents informàtics en format PDF o Word, que són els que sol utilitzar l’Administració per articular les seves contractacions i que deixen rastre a través de les anomenades metadades. La traçabilitat permet conèixer el nom dels equips que han creat o modificat els documents.

Aquest rastre va deixar el plec d’una licitació de l’Ajuntament de Santa Susanna, governat pel partit municipalista Ais Junts, per cobrir una plaça d’«assessora en contractació pública municipal». Aquest document ja contenia el nom de la guanyadora, les inicials de la qual corresponen a I.P.R., abans de publicar-se l’obertura del procés. El nom de l’adjudicatària constava, de fet, com a «autora» del plec tècnic del concurs que ella mateixa va guanyar, tal com consta en el portal de Contractació Pública de la Generalitat. Els fets es remunten al 12 de juliol del 2019, quan l’ajuntament va publicar una licitació per oferir aquest servei d’assessorament per un període de dos anys. El valor de la contractació pujava a un total de 96.156,79 euros sense IVA. L’adjudicació es va produir gairebé un any després, el 4 de juny del 2020, ja que el procés va ser recorregut per un altre dels cinc concurrents. Finalment, I.P.R. va ser la guanyadora perquè la seva oferta «era la més avantatjosa tenint en compte la relació qualitat-preu i en ser la que havia obtingut més puntuació», segons l’esmentat portal. L’oferta d’I.P.R. era de 89.388 euros, gairebé 7.000 euros menys del valor estimat pel consistori. La veritat és que el nom de l’adjudicatària apareixia en les metadades del plec tècnic de la licitació, amb identificador X2019001594 i el PDF del qual va ser creat el 12 de juliol de 2019, el mateix dia que es va publicar el procediment. Fonts de l’ajuntament no han sabut donar una explicació, ja que la persona responsable d’aquest tipus de licitacions està actualment de baixa.

Segons l’esmentada investigació, l’Ajuntament de Llinars del Vallès també va adjudicar el 2019 un contracte d’assessorament i defensa jurídica a una persona el nom de la qual, J.M.P.G., apareixia a les metadades del plec de les prescripcions tècniques. El contracte, amb referència 3557/2019 i una durada de dos anys, tenia un valor estimat de 74.000 euros sense IVA. La resolució del concurs, en què es van presentar dues ofertes, es va publicar el 14 d’octubre del 2019, i J.M.P.G. el va guanyar en presentar «la millor oferta qualitat-preu». En aquest cas es dóna la circumstància que l’anunci de la licitació es va publicar el 26 de setembre, però la creació del plec de prescripcions tècniques és datada el 6 d’agost, més de 40 dies abans. L’autor del plec, segons les metadades del document, era l’esmentat J.P.M.G. La seva oferta era de 62.400 euros sense IVA, gairebé 12.000 menys que el pressupost de licitació.

Fonts de l’Ajuntament de Llinars, governat per ERC-AM, defensen la total «legalitat» de la licitació, ja que tots els plecs es fan des del consistori. Una portaveu de Contractació explica que J. P.M.G. ja treballava puntualment amb l’ajuntament abans de guanyar l’adjudicació, desplaçant-se «un dia a la setmana» a les oficines municipals. Segons explica, «hi ha la possibilitat» que un altre treballador del consistori generés la licitació des del perfil de l’ordinador que ell feia servir.

Finalment, el Consorci d’Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra (CAPSBE), que depèn de l’ICS, va adjudicar el 27 de setembre del 2019 el contracte per al subministrament d’equips multifuncionals per a impressió i fotocopiadores i manteniment associat, en règim d’arrendament amb opció de compra, a la companyia Ricoh. El nom de l’empresa ja apareixia al plec de prescripcions tècniques.

Aquest concurs, que anava amb un pressupost de licitació de 42.715,80 euros sense IVA i una durada de cinc anys, es va fer públic el 15 del juliol del 2019. Tres dies abans s’havia creat el plec de prescripcions tècniques, en què apareixia el nom de «Ricoh» a l’apartat de «Company». Al concurs només es va presentar aquesta oferta, que oferia 4.000 euros menys que l’establert pel pressupost de licitació. L’ICS no ha ofert cap explicació.