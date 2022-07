El conflicte laboral a Ryanair es complica. La convocatòria de 12 jornades de vaga al juliol ha estat el detonant del bloqueig de facto de la taula de negociació que hauria de conduir a millores salarials i altres acords per als tripulants de cabina de l’aerolínia irlandesa. Eddie Wilson, CEO de Ryanair a Espanya, va assegurar que «no és possible negociar amb sindicats que convoquen vagues i parlen amb la premsa abans de seure a una taula de negociació. No es poden arribar a acords en aquestes circumstàncies». Els sindicats USO i Sitcpla han convocat 12 jornades de vaga per als tripulants de cabina de Ryanair. Les aturades es duran a terme els dies 12, 13,14,15,18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 i 28 als 10 aeroports espanyols en què opera l’aerolínia. Aquests sindicats s’han despenjat de l’acord amb CCOO i reclamen un conveni col·lectiu «que apliqui els drets laborals bàsics», ja que «Ryanair és l’única companyia internacional al nostre país sense conveni col·lectiu», va explicar Lidia Arasanz, d’USO.

Wilson mostra amb evident enuig la seva reacció a la situació actual i assegura que les acusacions d’USO i Sitcpla són «falses». «És absolutament fals que no complim les lleis laborals espanyoles. Hem fet una transició de les lleis irlandeses a les espanyoles en els darrers quatre anys. Si no hagués estat així, no hauríem obtingut un acord amb CCOO», va explicar Wilson.

Impacte mínim

L’acord amb CCOO només per a afiliats d’aquest sindicat pacta increments salarials i de restauració salarial respecte de les modificacions substancials de condicions impugnades per l’Audiència Nacional; l’equiparació salarial a l’alça en totes les bases a Espanya; més salari fix garantit, en lloc de salari variable; així com la consolidació d’una jornada anual mínima de 600 hores i contractes de treball permanents i directes, en lloc de les modalitats de subcontractació també impugnades per l’Audiència Nacional per incórrer en cessió il·legal de treballadors després de denúncies d’USO i Sitcpla.

«Hem aconseguit acords amb els sindicats a Irlanda, Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, Portugal i també a Espanya. Amb els pilots i amb CCOO. El que no és possible és negociar amb qui no vol arribar a un acord i allò que fan és convocar vaga», va afirmar Wilson.