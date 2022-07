La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha denunciat aquest dimecres que els intermediaris estan inflant de manera injustificada els preus de la fruita i la verdura a Espanya. En una situació d’augment de costos, els productors denuncien els abusos que s’estan produint per part dels intermediaris. La UPA ha denunciat que, malgrat la pujada de preus de fruites i hortalisses als consumidors, els agricultors continuen sense cobrir costos en la majoria de productes, amb l’excepció dels de més mida, que amb prou feines suposen un 20% de la producció total de fruita d’os (cireres, prunes, préssecs...).

A l’empara de la inflació, moltes empreses intermediàries estan aprofitant la situació per apujar els preus de manera injustificada i «amb falta de lògica». «S’estan forrant», expliquen fonts de la UPA. «Creiem que darrere d’aquests moviments d’encariment de preus en destí sense reflex en l’origen hi ha moviments especulatius que busquen enriquir-se aprofitant l’espiral inflacionista», afirmen. Fruites d’estiu com la síndria i el meló també estan sent víctimes d’aquesta especulació.

La UPA ha exigit als intermediaris i a les cadenes de distribució amb què col·laboren que deposin aquesta actitud, paguin un preu just als agricultors i apliquin un marge just perquè els consumidors tinguin més fàcil accedir a aliments frescos, «els més nutritius i necessaris».

La UPA creu que un any més s’està incomplint la llei de la cadena alimentària en el sector de la fruita d’estiu, on continua imperant la «venda a resultes» (entrega del producte sense preu i liquidació diversos mesos després), per això exigeixen al Govern, a través de l’Agència AICA del Ministeri d’Agricultura i a les comunitats autònomes, a través de les seves administracions competents, que reforcin els controls per evitar els abusos.