El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, ha advertit que s’acosta una tardor «presidida per les grans mobilitzacions» de treballadors per acabar amb el bloqueig de la negociació per a la revalorització dels salaris en un context d’elevada inflació.

«Que la patronal no s’equivoqui [...] les organitzacions sindicals hem de mobilitzar els treballadors que estan amb els convenis bloquejats perquè s’omplin els carrers, perquè les fabriques i els centres de treball parin i aconseguim trencar aquesta barrera que ens impedeix poder mantenir els salaris», ha afirmat durant la concentració convocada per UGT i CCOO davant la CEOE.

Amb el lema «Salari o conflicte» els sindicats han convocat concentracions aquest dimecres davant les seus d’organitzacions empresarials per tot el país. Tot això abans que tant patronal com sindicats acudeixin aquesta tarda a la crida de la vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, per ressuscitar el pacte de rendes, que hauria d’incloure de la contenció de salaris a la de marges i beneficis.

Álvarez ha dit que per la via de la conflictivitat els sindicats estan guanyant «la batalla dels salaris» i que la CEOE ha de ser conscient d’això, ja que la majoria dels convenis que s’han firmat el 2022 té clàusula de revisió salarial i augments que superen el 3,5%.

Segons la seva opinió, és necessari un acord marc general entre UGT, CCOO i CEOE perquè la negociació col·lectiva «flueixi» i s’acabi amb la conflictivitat social.

Taula de negociació

Ha demanat a la patronal que torni a la taula de negociació, després que a principis de maig es tanqués sense acord per al 2022 perquè per als sindicats era indispensable recuperar la clàusula de revisió salarial lligada a la inflació, mentre que per a la CEOE era inassumible.

«No és veritat que les empreses no guanyin diners, que no estiguin en una bona situació per poder afrontar augments de salaris, estan en una bona situació per poder augmentar-los i si no hi haurà lluita, hi haurà conflicte», ha advertit el líder d’UGT.

Álvarez també ha dit a la CEOE que els sindicats estan en el seu dret de demanar-li al Govern que revisi abans que acabi l’any el salari mínim interprofessional (SMI), perquè «la inflació està absolutament desbocada i la llei preveu que quan això sigui així hi hagi una revisió de l’SMI».

«No deixarem la gent que guanya 1.000 euros sense augment de salaris per l’entossudiment de la CEOE», ha afegit.