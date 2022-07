Al juny, per primera vegada en la seva història, la Unió Europea va importar més gas natural liquat (GNL) dels Estats Units que gas a través de gasoducte des de Rússia, segons va informar l’Agència Internacional de l’Energia (AIE). «Les recents retallades abruptes del flux de gas natural des de Rússia a la UE van provocar que aquest sigui el primer mes de la història en què la UE ha importat més gas a través de GNL dels Estats Units que a través de gasoductes de Rússia», va expressar el director executiu de l’organització dependent de l’OCDE, Fatih Birol, en un tuit.

Rússia envia cada any al voltant de 150.000 milions de metres cúbics de gas a través de diverses canonades que connecten amb Europa (i altres entre 14 i 18 milions de metres cúbics de gas natural liquat amb vaixell).

Si es manté aquesta tendència, l’organització amb seu a París preveu que els fluxos des de gasoductes russos disminueixin un 45% «a menys de 80 milions de metres cúbics» aquest any i que per al 2025 baixin fins al 55%, també en comparació dels nivells de 2021. La rebaixa d’entrada de gas per tub per a aquest any s’intentarà compensar amb un augment de més del 45% de les entrades de GNL.