El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha anunciat la creació del Consell Assessor en Política Econòmica i d’Hisenda Pública (CAPEHP), adscrit al seu departament. Formaran part d’aquest òrgan Guillem López Casasnovas, Jordi Galí, Núria Bosch, Teresa Garcia-Milà, Antoni Duran-Sindreu, Jan Eeckhout, Àngels Fitó, Gerard Padró, Mar Reguant, Genís Roca, Anna Schlegel i Jaume Ventura.

Aquest òrgan col·legiat, que estarà integrat pels 12 experts esmentats de reconegut prestigi a diferents àrees econòmiques, tindrà per objectiu aportar i proposar nous coneixements sobre l’aplicació i efectivitat de les millors pràctiques internacionals en política econòmica, finances públiques i pressupostos.

Ho ha anunciat Giró en resposta a una pregunta al Parlament, en què ha insistit en la necessitat d’aprovar els comptes públics per a l’any que ve abans «l’horitzó ple d’incerteses» que presenta el context internacional per la inflació, la pujada dels tipus d’interès i els preus dels combustibles fòssils i la guerra d’Ucraïna. «Si aquest any era important elaborar pressupostos, l’any 2023 ho serà molt més», ha insistit. I per això ha apel·lat a la responsabilitat del Govern i dels grups que formen part de la Cambra catalana.