«No, en aquest moment. No, per al nostre país. Però preocupació pel que pugui passar a l’hivern a la zona euro, ja que unes restriccions més grans en el subministrament de gas poden portar a una situació d’emergència en alguns països». Així ha respost la presidenta de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), Cristina Herrero, a la pregunta de si l’organisme preveu una recessió en l’economia espanyola. «En l’escenari central de l’Airef, aquesta possibilitat, almenys de moment, no la contemplem», ha dit Herrero durant un col·loqui amb la presidenta de l’Autoritat Fiscal organitzat per Nueva Economía Fórum.

La presidenta de l’Airef ha explicat que després de la publicació de les últimes previsions de l’organisme, a l’abril, molts dels riscos que es percebien llavors s’han anat materialitzant. A l’abril, l’Airef va rebaixar al 4,3% la seva previsió de creixement de l’economia espanyola per al 2022; va elevar al 6,2% la inflació mitjana i va reduir al 4,2% del PIB la seva previsió de dèficit públic per a aquest any. De cara a la preceptiva actualització de les previsions que l’Autoritat Fiscal ha de presentar al juliol, Herrero va anticipar una revisió a l’alça de l’estimació d’inflació; una correcció a la baixa, tot i que en menor grau, de la de creixement del PIB, i un dèficit més alt, sense arribar al 5% del PIB que projecta el Govern. L’elevació de la previsió del dèficit públic encaixarà, entre altres qüestions, les noves mesures del Govern contra els efectes de la inflació per al segon semestre de l’any (on s’inclou la rebaixa de l’IVA elèctric al 4% i el xec de 200 euros per a famílies amb rendes més baixes), així com l’impacte de la pujada dels preus en una recaptació tributària més alta.