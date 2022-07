Uns 67.300 sanitaris que ara mateix encadenen un contracte darrere l’altre faran un pas cap a l’estabilitat laboral de la mà d’una iniciativa legal aprovada ahir pel Consell de Ministres i que els convertirà en personal fix. El reial decret s’emmarca en el pla per reduir la temporalitat a l’ocupació pública (en educació també s’està duent a terme) fins a situar-la per sota del 8%.

Quan el reial decret llei entri en vigor, cap professional del Sistema Nacional de Salut no podrà estar més de tres anys treballant com a interí i haurà de ser reconegut i remunerat laboralment com a funcionari. La titular de Sanitat, Carolina Darias, va explicar ahir que abans del 31 de desembre d’aquest any totes les places seran convocades i ocupades per més de 60.000 sanitaris després d’un concurs de mèrits o examen en funció de la durada de la seva vida laboral. «La temporalitat no podrà tornar a tenir cotes tan elevades», va destacar la ministra després de deixar clar que els professionals són «la columna vertebral» de la sanitat pública.

Com que les competències sanitàries estan transferides, les comunitats autònomes seran les que convertiran el decret -una reforma d’una llei del 2003- en una realitat a hospitals i ambulatoris. El decret llei entrarà en vigor demà, un dia després de la seva publicació al BOE. Atès el complex del sistema, l’executiu ha atorgat a les diferents conselleries un termini addicional de quatre mesos per «realitzar els canvis oportuns en els sistemes d’informació de recursos humans». Pel que fa als possibles xocs amb les autonomies, Darias va deixar clar que el text «respecta tant la Constitució com els marcs competencials».

Les autonomies no aplaudeixen amb fervor la iniciativa del Govern central. Després de conèixer-la pels mitjans de comunicació, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, la va qualificar d’«un anunci més» de Pedro Sánchez. El conseller va insistir en el problema d’«infrafinançament crònic» que pateix la sanitat. «Ens agradaria que algun dia, per a salut, anunciés el mateix que el darrer increment del pressupost militar», va reivindicar. Tampoc no va tenir bones paraules per a l’executiu el conseller madrileny.

«El còmput total de tots els nomenaments de personal estatutari temporal que, de manera continuada o interrompuda, recaiguin en una mateixa persona no podrà superar el termini de tres anys», determina la reforma de la normativa. D’aquesta manera, el Govern central preveu «fer fixos» uns 67.300 sanitaris, dins «l’estabilització més gran dels professionals sanitaris del Sistema Nacional de Salut des de la seva creació».

La nova llei sanitària estableix que, transcorreguts tres anys des del nomenament d’un sanitari interí, aquesta vacant «només podrà ser ocupada per personal fix». Hi haurà, però, algunes excepcions. Per exemple, quan «el procés selectiu corresponent no s’hagi cobert la plaça en qüestió, cas en què es podrà efectuar un altre nomenament de personal estatutari interí».

Processos lents

El Govern justifica que els processos de selecció per a la contractació de sanitaris «són excessivament lents, provocant, en molts casos, la necessitat de provisió temporal dels llocs de treball pel temps necessari fins a la cobertura efectiva».