Una quarta part de les llars tenen dificultats per cobrir les despeses diàries. És la conclusió d’una enquesta realitzada per l‟Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que constata l’impacte creixent de l’alça de preus. Un 34% dels enquestats no tenen cap marge d’estalvi, cosa que està obrint «una situació delicada», conclou l’organització. La inflació afecta especialment les famílies amb dos o més fills a càrrec, els aturats, els que viuen de lloguer i les persones d’entre 45 i 59 anys.

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) va denunciar ahir que els intermediaris estan inflant de manera injustificada els preus de la fruita i la verdura a Espanya. Aprofitant la inflació, moltes empreses intermediàries «s’estan enriquint», expliquen fonts d’UPA. «Creiem que darrere d’aquests moviments d’encariment de preus en la destinació sense reflex a l’origen hi ha moviments especulatius», va afegir.