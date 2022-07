CCOO i UGT es van manifestar aquest dimecres davant les organitzacions empresarials arreu d’Espanya per reclamar el manteniment del poder adquisitiu dels salaris, i van advertir d’un increment de la conflictivitat social després de l’estiu si la patronal CEOE es manté «tancada» a un acord.

Davant la seu de CEOE a Madrid, els secretaris generals d’UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sordo, van instar la patronal a tornar a seure a la taula de negociació de l’acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, després que a principis de maig la donessin per tancada davant la impossibilitat de pactar un marc salarial que servís de referència a l’hora de negociar els convenis col·lectius.

La discrepància que no es va poder salvar aleshores va tenir a veure amb la recuperació de les clàusules de garantia salarial lligades a la inflació, una qüestió imprescindible per als sindicats i inadmissible per a la patronal.

El president de CEOE, Antonio Garamendi, va tornar a rebutjar, en declaracions a Onda Cero, un acord que indexi les pujades salarials a l’índex de preus de consum (IPC) per evitar els efectes de segona ronda i la pèrdua de competitivitat de les empreses.

Garamendi va explicar que està a favor que els salaris pugin, però en contra d’incloure en un acord marc una clàusula que revisi automàticament els salaris amb la inflació, ja que condicionaria la negociació col·lectiva i no tots els sectors s’ho poden permetre.