Una dinàmica que preocupa al Banc d’Espanya

Si fins ara la reacció dels salaris ha estat certament moderada en els primers mesos de 2022, hi ha preocupació sobre la deriva que puguin adoptar a mitjà termini. Aquesta és la major preocupació que manifesta el Banc d’Espanya en un estudi publicat sobre «l’impacte de la inflació sobre la negociació col·lectiva en 2022». L’autoritat monetària alerta sobre el possible augment en el nombre de treballadors amb conveni vigent per a 2023 que puguin sumar-se a un ajust automàtic dels salaris a la inflació.

La preocupació del Banc d’Espanya resideix en l’existència d’un volum relativament important de negociació latent pendent de signatura derivats de 2020 i 2021, l’avanç de la qual en els pròxims mesos serà fonamental per a poder calibrar el grau de translació del repunt inflacionista actual als salaris en un horitzó temporal de mitjà termini. El director general d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya, Ángel Gavilán, ha proposat prendre com a referència la inflació subjacent, que no té en compte els preus de l’energia ni els dels aliments no processats. Lligar els sous a la inflació subjacent eliminaria el risc de generar aquesta espiral de preus, ja que els salaris pujarien significativament menys que els productes i serveis. Però també implicaria perdre poder adquisitiu. En la situació actual, els treballadors perdrien gairebé 5 punts de poder de compra. «El pacte de rendes implica un repartiment de pèrdues, això cal tenir-ho clar», va explicar Gavilán. «No és raonable que davant aquest xoc hi hagi algun grup que surti guanyant. Cal repartir pèrdues entre tots», va constatar.