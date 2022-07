Foment del Treball va qualificar d’«inacceptable» que el Departament de Salut concedeixi baixes laborals automàtiques si es tenen símptomes compatibles amb la covid-19 sense necessitat d’una prova diagnòstica. En un comunicat, la patronal va destacar ahir que la concessió de les altes i les baixes està regulada per la seva «enorme rellevància» per a les empreses i els treballadors i que requereix «una sèrie de mecanismes i controls mèdics per atorgar seguretat jurídica i mèdica a les parts implicades». Segons Foment, ni la situació actual de contagis ni la seva gravetat no justifiquen aquesta mesura i que aquesta s’apliqui sense «negociació i consens» amb els agents socials.

Per a la patronal presidida per Josep Sánchez Llibre, aquesta situació contrasta amb la del gener d’aquest any en plena onada de la variant òmicron, quan aleshores sí es va consensuar amb Treball i Salut aquest «mecanisme extraordinari» acreditant un test positiu, ja que l’atenció primària estava saturada. Segons Foment del Treball, la mesura s’imposa «unilateralment i sense previ avís». «Es tracta de mecanismes sense cobertura jurídica i sense garanties, tant per a les persones treballadores que no reben l’atenció mèdica necessària com per a les empreses que hauran d’assumir determinats casos fraudulents», va lamentar. El Departament de Salut va anunciar dimarts que a partir d’ahir posaria en marxa un sistema telemàtic perquè els positius en covid puguin agafar la baixa laboral a través de LaMevaSalut. Caldrà omplir un formulari online amb els símptomes que es tenen i un metge de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) revisarà el document i concedirà la baixa, que serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per mail, i sense la necessitat d’aportar un test positiu. La baixa serà de 5 dies.