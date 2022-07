L'economia gironina travessa una bona època en els últims mesos després de la crisi derivada per la crisi de la pandèmia de la Covid-19. Això es demostra en el fet que Girona va ser la província catalana que més va augmentar el seu PIB el 2021. Ho va fer el 7,5%, també provocat per l'afecte rebot de ser la província catalana que més va baixar el 2020, un 14,2%. Aquesta, tanmateix, és una recuperació parcial, ja que encara no s'han arribat als nivells d'abans de la pandèmia, i tampoc s'espera arribar-hi aquest 2022, segons han explicat avui en la presentació de la Memòria Econòmica de Girona 2021. Tot i així, amb les «previsions actuals el PIB es recuperarà el 2023», ha afirmat Carme Poveda, Directora de la Memòria Econòmica de Catalunya. Això no es pot «assegurar al 100%» perquè «les previsions són molt incertes i caldrà estar atents al que pugui passar» amb la Guerra d'Ucraïna o la pujada del preu dels subministraments i del tipus d'interès.

En tots els àmbits, l'economia gironina va experimentar un creixement després del sotrac del 2020 a causa de la Covid-19. Això es pot veure amb la recuperació de l'ocupació, que el mes de juny va presentar la xifra més bona de la història amb 361.137 persones afiliades a la Seguretat Social, superant les dades del 2019 un 3,9%. A més, des del gremi preveuen un nombre d'afiliats encara més alt en acabar aquest mes perquè, històricament, «el juliol i l'agost són més bons» gràcies a la temporada turística. De fet, el turisme també s'està recuperant fins al punt que, al mes de maig, les xifres eren només un 4,5% inferiors a les que hi havia el 2019, i es preveu que aquest estiu «la recuperació sigui total». En aquest principi d'any també puja el nombre d'empreses actives a Girona respecte als dos anys anteriors fins a arribar a xifres molt similars a les d'abans de la pandèmia. Si el 2019 hi havia 28.243 empreses actives a la província, el passat mes de maig n'hi havia 28.098, el que representa, només, una caiguda del 0,8%. Tanmateix, aquesta davallada es podria recuperar durant l'estiu, l'època de més bonança en el sector de serveis (que inclou hostaleria o restauració). De fet, aquest sector encara a un 1% menys del nivell d'empreses actives l'any 2019, amb comparació amb la indústria i la construcció que pugen al voltant d'un 1,5%. També baixa un 2,4% el sector minoritari a les comarques gironines, el de l'agricultura. En canvi, les exportacions de les empreses gironines sempre han anat creixent tot i la crisi derivada de la pandèmia i el 2021 van augmentar un 10,7% respecte al 2020. Arreu de Catalunya, l'any passat, les exportacions van pujar més que a Girona, un 21,5%, però cal tenir en compte que el 2020 a la província van créixer un 0,8% mentre que en el global del territori català van caure un 0,8%.