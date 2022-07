El Govern va demanar ahir als agents socials negociar un pacte de moderació de rendes a tres anys, fins al 2025. Després d’una reunió de gairebé tres hores entre representants del Govern, de la patronal i dels sindicats, la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va explicar que aquesta havia estat la proposta que l’executiu havia formulat als agents socials i que els havia vist «oberts a concloure aquest pacte de rendes». Tot i això, tant els representants sindicals com els de la patronal es van mostrar escèptics i sense entusiasme al final de la reunió.

De cara als «reptes importants» que encara l’economia espanyola i als «mesos complexos» en una situació d’elevada inflació, «és essencial que els marges empresarials no s’ampliïn i que els salaris creixin de manera moderada», va formular Calviño, sense voler aportar cap més detall sobre quin tipus d’elements haurien de formar part d’aquest pacte de rendes.

Salari mínim

La vicepresidenta no va valorar si la clàusula de revisió salarial que demanen els sindicats per garantir el poder adquisitiu dels salaris en un context d’elevada inflació hauria de formar part d’aquest acord o no. Tampoc va precisar quines noves mesures està disposat el Govern a posar sobre la taula per facilitar un acord que no va ser possible a la primavera. Sí que va dir Calviño que podria formar part d’aquest pacte el compromís del Govern de situar el salari mínim interprofessional en el 60% del salari mitjà al final de la legislatura, l’any que ve. Però aquest compromís ja existia; no és res de nou com a element de negociació, tal com van destacar la secretària d’Acció Sindical i Treball de CCOO, Mari Cruz Vicente, i el vicesecretari general de Política Sindical d’UGT, Mariano Hoya.