El sector funerari gironí va facturar 19 milions d’euros l’any 2021 i va prestar 5.216 serveis, un 6% menys que l’any anterior. A més, a les comarques gironines el personal funerari va créixer un 2,5% respecte al 2020, arribant als 120 assalariats.

A Catalunya, les empreses funeràries membres de l’Associació d’empreses de serveis funeraris (Asfuncat) van facturar 206,3 milions d’euros, un 6% més que el 2019 i un 1,1% menys que el 2020 per les restriccions que van limitar les cerimònies de comiat.

Les funeràries catalanes van gestionar així un total de 63.654 serveis el 2021, uns 10.000 menys que el 2020 però uns 5.000 més que el 2019 (un 8% més), abans de la pandèmia de Covid -19. D’altra banda, el percentatge d’incineracions ha estat del 52,2%, superior al 50,8% del 2020 i al 47,2% del 2019.

En un comunicat publicat aquest dijous, Asfuncat, que compta amb el 95% dels serveis funeraris públics i privats del sector i agrupa a 45 empreses de diferents tipus, va valorar que aquesta estadística «permet parlar d’un cert retorn a la normalitat» anterior a l’arrencada de la pandèmia.

En aquest sentit, des de l’associació puntualitzen que el 2020 tot i que van augmentar les morts no es van poder fer molts serveis com a conseqüència de la situació epidemiològica i les restriccions per la pandèmia. Les famílies de prop de 22.500 difunts no els van poder acomiadar perquè les vetlles i les cerimònies de comiat no estaven permeses del 13 de març al 25 de maig. Les restriccions van desaparèixer del tot el setembre del 2021, i això explica que la facturació gairebé hagi assolit l’any passat el mateix volum que l’anterior tot i que s’han prestat 10.000 serveis menys.

El president d’Asfuncat, Josep Maria Mons, va explicar que «al sector hi ha un abans i un després dels pitjors moments de la pandèmia, una etapa molt dura» que ha permès accelerar canvis i innovacions.

«El confinament ha posat de manifest la importància del comiat», va subratllar, destacant que es busca crear nous espais íntims i potenciar les retransmissions en línia, s’intenta prioritzar els clients i respondre a l’emergència climàtica amb actuacions concretes.

El 2021, les empreses d’Asfuncat tenien 1.293 professionals, 27 més que el 2020 i 75 més que el 2019, un creixement que atribueix a «la voluntat de millora constant en la prestació del servei».

Pel que fa a les altres províncies, a Barcelona es van prestar 48.466 serveis (-16%) i es van facturar 157,7 milions d’euros (-4%); a Tarragona, 6.780 serveis (-9%) i 21,1 milions (+2,5%); i a Lleida, 3.192 serveis (-5%) i 8,5 milions (+4%), un volum de negoci semblant al del 2020.

Amb relació al total de decessos, a Catalunya se’n van registrar 69.366 davant els 79.784 del 2020 (un 13% menys) i els 64.547 del 2019 (un 7% més). La taxa bruta de mortalitat es va situar en 9,1 morts per cada 1.000 habitants, lleugerament per sota de la mitjana estatal, que va ser de 9,5.

L’assegurança de decessos continua sent clau en l’organització dels sepelis: després de l’assegurança de l’automòbil, és la cobertura amb més assegurats a l’estat espanyol, segons les dades que l’Associació Empresarial de l’Assegurança, Unespa, la patronal asseguradora espanyola. 2,6 milions de ciutadans de Catalunya en són titulars, cosa que equival a un 34% de la població, deu punts per sota de la mitjana estatal.

L’estat dels tanatoris catalans

Actualment el sector compta amb aproximadament uns 300 tanatoris de titularitat pública i privada, la majoria dels quals són gestionats per part d’una empresa privada o mixta. En aquests casos de tanatoris públics gestionats per empreses privades, la durada dels contractes són d’una mitjana de 29 anys.