Transgourmet Ibèrica, amb seu a Vilamalla, ha destinat 5,3 milions d’euros per realitzar una forma integral del Gros Mercat de Montcada i Reixac, que es va inaugurar dimarts. D’aquesta quantitat de diners, 4,2 milions s’han invariat en la zona de venda, mentre que la resta, 1,1 milions, han anat dirigits a la zona de preparació de comandes per al delivery. Aquesta reforma forma part dels projectes que la companyia porta a terme als seus centres cash&carry des del 2020, com ja ha fet amb els establiments de Girona o Palamós.

Amb aquesta reforma, la companyia gironina, referent dins el sector de la distribució alimentària, ha volgut potenciar el servei de mercat de frescos, com la part de carnisseria, la xarcuteria o els congelats i gelats. Tota aquesta part, ja té uns mil metres quadrats dels 5.480 totals que té l’àrea de venda. Per altra banda, la bodega compte amb la novetat d’una zona premium, que disposa d’uns vins d’alta qualitat a temperatura controlada. Tot això, igual que la gran oferta de producte sec, està pensada per l’hostaleria. Pel que fa a la zona de preparació de comandes per al delivery, s’ha creat un espai de 2.000 metres quadrats. Aquest servei també va destinat a l’hostaleria i a la restauració ubicada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La companyia de l’Alt Empordà té més de 1.100 treballadors arreu de Catalunya, on compta amb 24 centres Gros Mercat, 2 plataformes logístiques, uns 500 supermercats franquiciats i també 9 benzineres GM Oil.